von Angelina Sortino

39 Schüler des Schulverbunds am Markdorfer Bildungszentrum (BZM) wollen für die neuen Fünftklässler Ansprechpartner, Vorbilder und Bezugspersonen sein. Deshalb haben sie sich entschieden, am Patenprogramm der Lehrerinnen Nikola Löffler und Katrin Szerdahelyi teilzunehmen. Ungefähr acht Schüler übernehmen also seit Beginn des Schuljahres gemeinsam die Patenschaft für je eine Klasse.

Markdorf Eine Frage der Organisation: Wie sich das Bildungszentrum Markdorf auf eine dreijährige Bauphase vorbereitet Das könnte Sie auch interessieren

"Wir gehen immer in Gruppen von zwei bis vier Neuntklässlern am Donnerstagnachmittag in den Unterricht der Fünfer", berichtet die 14-jährige Lovrena Müller. Im Fach UBA (Unterrichtsbegleitendes Arbeiten), das zu dieser Zeit unterrichtet wird, spielen die Paten dann mit den Fünftklässlern oder helfen ihnen mit den Unterrichtsinhalten. Lehrerin Nikola Löffler freut sich: "Dadurch, dass wir dieses Jahr so viele Meldungen hatten, konnten wir die einzelnen Gruppen noch mal aufteilen. So müssen die Paten nicht jede Woche in ihre Klasse und verpassen weniger von ihrem eigenen Unterricht."

Markdorf Unkraut jäten statt Bücher wälzen: Am Bildungszentrum können Schüler Grundlagen des Gartenbaus lernen Das könnte Sie auch interessieren

Eine kleine Herausforderung

Die ersten zwei Wochen waren für die Paten allerdings dennoch eine kleine Herausforderung. Neuntklässlerin Sente Schlegel erzählt: "In den ersten zwei Wochen haben wir die Fünfer zu den Bussen begleitet. Das wurde irgendwann schon stressig, weil wir immer früher aus dem Unterricht mussten. Es hatten auch nicht alle Lehrer Verständnis dafür." Trotzdem ist die 14-Jährige auch weiterhin voll motiviert: "Weil ich für mehrere Jahre in Amerika gelebt habe, weiß ich, wie schwer es ist, in eine neue Klasse zu kommen. Deshalb bin ich glücklich, wenn ich anderen dabei helfen kann." Auch Bennet Eberle freut sich auf seine Zeit als Pate: "Ich habe selbst kleine Geschwister, Cousinen und Cousins, um die ich mich häufig kümmere. Deshalb weiß ich, dass ich gerne Ansprechpartner für Jüngere bin und auch gern mit ihnen spiele."

Durch die Begleitung von Patin Jumana Shair (links) haben Luca Schillinger und Julian Bäzner (rechts) gleich viel mehr Spaß am Nachmittagsunterricht. | Bild: Angelina Sortino

Damit die Neuntklässler sich ihren neuen Aufgaben gut vorbereitet widmen können, haben sie im vergangenen Sommer an einem Ausbildungstag teilgenommen. An diesem Tag wurden Spiele geplant und getestet, Schilder gebastelt, sie wurden aber auch über die rechtliche Lage informiert. Bennet Eberle konnte das Gelernte bei der Fünfer-Hütte seiner Klasse schon anwenden. "Ich habe dort mit einem anderen Paten geholfen, auf die Schüler aufzupassen, das Küchenteam unterstützt und mit den Fünfern ein Lagerfeuer organisiert. Das war echt cool und hat mir viel Spaß bereitet."

Froh über die Unterstützung

Bei den Fünftklässlern kommt das Engagement der älteren Schüler gut an. Sie freuen sich über die Unterstützung der Neuntklässler. "Die Paten sind super-hilfsbereit und passen auf uns auf. Als ich neulich geärgert wurde, sind sie für mich eingestanden", berichtet die zehnjährige Samira Youcha. Auch die elfjährige Luca Schillinger ist froh über die Unterstützung der Paten. Sie sagt: "Mit ihnen kann ich reden, wenn ich Probleme habe. Manchmal sind sie Vorbilder für mich." Die Paten wissen das. "Man ist sich seiner Vorbildfunktion schon bewusst", findet Neuntklässlerin Jumana Shair. "Wir lernen hier auch ziemlich viel über Verantwortung, Organisation und Unterstützung aber auch, wie man auf die Kinder eingeht", fügt Lovrena Müller hinzu.

Markdorf Kreistag gibt grünes Licht für die Sanierung des Bildungszentrums in Markdorf Das könnte Sie auch interessieren

Laut Nikola Löffler haben die Patenschaften am BZM schon eine lange Tradition. Die Neuntklässler, die jetzt Patenschaften übernehmen, hatten in der fünften Klasse ebenfalls Unterstützung von älteren Schülern. "Ich fand es sehr schön, am Anfang einen Ansprechpartner zu haben, deshalb wollte ich, dass es für die neuen Fünfer auch diese Möglichkeit gibt. Aus diesem Grund bin ich Patin geworden", berichtet Jumana Shair.

Wer profitiert wie vom Patenprogramm? Die Fünftklässler haben einen zusätzlichen Ansprechpartner im Schulalltag, im Schulgebäude und auf dem Pausenhof. Sie freuen sich über den Kontakt mit den älteren Schülern.

haben einen zusätzlichen Ansprechpartner im Schulalltag, im Schulgebäude und auf dem Pausenhof. Sie freuen sich über den Kontakt mit den älteren Schülern. Die Neuntklässler lernen in Teams, Verantwortung zu übernehmen, stärken ihr Selbstbewusstsein und ihre Sozialkompetenz. Sie erhalten ein Zeugnis für ihr Engagement.

lernen in Teams, Verantwortung zu übernehmen, stärken ihr Selbstbewusstsein und ihre Sozialkompetenz. Sie erhalten ein Zeugnis für ihr Engagement. Die Schulgemeinschaft: Profitiert von einem Austausch zwischen den verschiedenen Klassenstufen. Quelle: Nikola Löffler

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein