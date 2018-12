Die Ampelanlage am Stadtgraben/Hauptstraße ist seit einem Unfall Ende Juni 2018 außer Betrieb. Am heutigen Donnerstag wurden Reparaturen am Ampelmast vorgenommen und die Steuerungselektronik sollte überprüft werden. Funktioniert alles, soll die Ampel gegen Abend wieder eingeschaltet werden.

Nach dem Unfallschaden hatte die Stadtverwaltung in Absprache mit der Straßenverkehrsbehörde die Gelegenheit genutzt, zu testen, ob die Kreuzung auch ohne Signalzeichen funktioniert. Festgestellt wurde damals in den Sommerferien, dass dies möglich wäre. Allerdings gab es im Anschluss an die Ferien im Oktober Stimmen im Gemeinderat und von Seiten von Eltern, die Anlage wieder einzuschalten. Und auch Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess wies darauf hin, dass bei einer solchen Lösung gestalterische Maßnahmen und farbliche Markierungen notwendig seien. Erst einmal soll die Ampel deshalb wieder in Betreib gehen.

Die Ampel am Stadtgraben wird wieder in Betrieb gesetzt. | Bild: Nosswitz, Stefanie

Dies steht aber auch unmittelbar im Zusammenhang mit dem Plan für einen Mini-Kreisel im Kreuzungsbereich Stadtgraben/Bussenstraße durch den der Verkehr zur B 33-Ortsdurchfahrt abgebremst werden soll. Für entsprechende Abstimmungsgespräche mit der Verkehrsbehörde im Landratsamt wurde die Stadtverwaltung Ende November vom Gemeinderat beauftragt.