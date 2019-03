Die Geschichte der Chaos-Bahnkreuzung erhält ein weiteres Kapitel. Das hat sich in jüngster Gemeinderatssitzung am Dienstagabend herausgestellt. Vorweg: Die Lösung abknickende Vorfahrtsstraße auf der Gutenbergstraße/Ensisheimer Straße wird wie geplant verwirklicht.

"Wir greifen in die Bahnkreuzung ein, damit geht der Bestandsschutz verloren, die neuen Richtlinien müssen erfüllt werden."Georg Riedmann, Bürgermeister | Bild: Andreas Lang

Allerdings hat die Stadtverwaltung eine Zusatzaufgabe gestellt bekommen und muss weitere Bauarbeiten in Auftrag geben. Darüber hat Bürgermeister Georg Riedmann am Ende der Sitzung unter "Bekanntgaben" informiert.

Es hat sich herausgestellt, dass der Abstand von den Bahngleisen/Bahnschranken bis zur Einmündung an der Eisenbahnstraße weniger als 27 Meter misst. Laut neuen geltenden Richtlinien besteht die Gefahr, dass es Rückstaus bis auf den Gleisbereich geben könnte, weil beispielsweise Sattelzüge oder Busse nicht problemlos nach rechts in die Eisenbahnstraße abbiegen können. Der Radius ist zu eng. "Es ist der Nachweis einer Schleppkurve eingefordert worden", berichtete der Bürgermeister. Ungläubiges Stirnrunzeln bei einigen Ratsmitgliedern. Der Bürgermeister verdeutlichte: "Wir greifen in die Bahnkreuzung ein, damit geht der Bestandsschutz verloren, die neuen Richtlinien müssen erfüllt werden."

"Im westlichen Bereich des Grundstücks liegen überörtliche Kabeltrassen, unter anderem der DB Netz AG. Diese Kabeltrassen müssen jederzeit zum Zwecke der Inspektion, Wartung und Instandsetzung zugänglich sein. Eine Verlegung wäre mit sehr großen planerischen Mitteln und damit mit viel zeitlichem Aufwand verbunden."Michael Lissner, Stadtkämmerer | Bild: Helmar Grupp

Die schnellste Lösung laut Stadtverwaltung: An der nördlichen Ecke Eisenbahnstraße/Gutenbergstraße wird der Einmündungsbereich baulich abgeändert. Effekt: Ein Abschnitt der nördlichen Fahrspur wird in Richtung Stadtmitte gerückt, das schafft Platz und Sattelzüge oder Busse aus Richtung Ensisheimer Straße können problemlos in die Eisenbahnstraße abbiegen.

Auf dem Grundstück, das die Stadt von der Bahn gepachtet hat, um dort etwa 50 Stellplätze anzulegen, wäre eine bauliche Änderung des Kurvenradius' offenbar zu zeitaufwendig, wie Stadtkämmerer Michael Lissner auf Anfrage erklärt hat. "Im westlichen Bereich des gepachteten Grundstücks liegen Kabeltrassen, unter anderem der DB Netz AG. Diese müssen jederzeit zum Zwecke der Inspektion, Wartung und Instandsetzung zugänglich sein." Eine Verlegung wäre laut Lissner mit sehr großen planerischen Mitteln und damit mit viel zeitlichem Aufwand verbunden. Lissner ergänzte: "Wir sind froh, dass wir über einen Vertrag die Fläche für die Parkplatznutzung ermöglichen können. Nach derzeitigem Stand sind unsere Anfragen zum Erwerb der Bahnfläche leider abschlägig entschieden worden. Der Straßenbereich sollte sich aber im Hoheitsvermögen der Stadt Markdorf befinden."