Christine Hoher ist mit ihrer Tochter Franziska in der Stadt unterwegs und sagt zum Ausgang: „Dass die Abstimmung so knapp ausfällt, damit habe ich wirklich nicht gerechnet. Auf diese Weise wird es in absehbarer Zeit keine Ruhe geben bei dieser Diskussion, was ich schade finde. Ich hätte mir gewünscht, dass der Gemeinderat seinen Entschluss von sich aus zurücknimmt, es also gar nicht erst zum Entscheid gekommen wäre.“

Christine Hoher mit Tochter Franzika hat nicht mit den knappen Ausgang des Bürgerentscheids gerechnet.

Hermann Schäfer: „Den Umzug des Rathauses ins Bischofschloss habe ich schon für eine sinnvolle Sache gehalten. Ich war dafür. Bei den Betreibern der Bürgerinitiative vermisse ich die Alternative. Jetzt blüht uns, dass der Bau über Jahre nicht genutzt wird – und verkommt.“

Hermann Schäfer

Bernhard Oßwald: „In meinen Augen ist das ein sehr trauriges Ergebnis. Es wurde nicht einmal klar entschieden, sondern differiert bloß um fünf Stimmen. Und von den Befürwortern des Bürgerentscheids vermisse ich die klaren Argumente. Stattdessen sind populistische Parolen gekommen. Das Resultat: eine gespaltene Stadt.“

Bernhard Oßwald

Lisa Bitzenhofer: „Enttäuschend! Man hat in Markdorf eine große Chance vertan. Jetzt stehen wir nicht wieder am Anfang, bei Null, sondern wir stehen bei minus Zehn. Und das nur, weil einige Herrschaften unbedingt jemanden abwatschen wollten. Das war ein Bärendienst und äußerst kurzsichtig.“

Lisa Bitzenhofer

Lisa Lott: „Mir gefällt die Entscheidung, dass das Bischofschloss nicht zu einem Rathaus umgebaut wird. So bleibt es uns in seiner ursprünglichen Form erhalten. Grundsätzlich ist auch gut, dass nicht über die Köpfe der Bürger hinweg entschieden wurde. Ich bin für Abstimmungen bei so wichtigen Dingen.“

Lisa Lott

Gerhard Eberl: „Ich hätte mir gewünscht, dass die Verwaltung ins Bischofschloss umzieht, ich fand das nur logisch. Ich hab mich auch hinreichend informiert gesehen. Das Thema wurde ja schon beim Neujahrsempfang vor drei Jahren angesprochen – und dann immer wieder neu beleuchtet. Nun wird die Stadt draufzahlen.“

Gerhard Eberl

Rodrigo Cearra: „Nur fünf Stimmen Unterschied, das kam wirklich unerwartet. Es hat mich überrascht, aber ich finde wichtig, dass die Bevölkerung gefragt wird, dass sie bei solchen Projekten mitbestimmen darf. Sie muss eben rechtzeitig informiert werden, welche Möglichkeiten es gibt.“

Rodrigo Cearra

Markus Boese: „Es hat gute Sachargumente gegeben für den Umzug des Rathauses ins Bischofschloss. Doch hat man aus meiner Sicht die emotionale Seite der Sache aus den Augen verloren. Heute wollen die Leute emotional mitgenommen werden – gerade bei so großen Projekten. Reine Fakten helfen da auch nicht weiter, glaube ich.“

Markus Boese

