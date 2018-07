von SK

Markdorf (gup) Nach zwei Wochen spannender und auch torreicher Spiele in den Gehrenbergsportanlagen des SC Markdorf geht es nun ins Finale: Das wird am Freitag, 27. Juli, um 19 Uhr angepfiffen und es wird abseits seines Endspiel-Charakters kein alltägliches Fußballspiel werden. Denn mit dem württembergischen Oberligisten und Turnierfavoriten FV Ravensburg und dem württembergischen Landesligisten TSV Berg stehen sich zwei direkte Nachbarn gegenüber. Ein echtes Lokalderby also, zu dem es im saisonalen Ligenbetrieb hingegen so nicht kommen kann. Beide Teams haben sich auf ihrem Weg ins Finale souverän durchgesetzt, der FV Ravensburg zuletzt mit einem 5:2 gegen den VfB Friedrichshafen, der TSV Berg mit einem 3:1, immerhin gegen den südbadischen Neu-Verbandsligisten SC Pfullendorf.

Zwei Stunden früher, um 17 Uhr, ist Anpfiff fürs "kleine Finale" um Platz drei, um den die Häfler gegen Pfullendorf kämpfen werden. Teuer verkauft hat sich der SC Markdorf, der sich immerhin fürs Endturnier qualifizieren konnte und dort erst am SC Pfullendorf und dem TSV Berg scheiterte. Im Anschluss ans Finale findet die Siegerehrung statt. Das Team des SC Markdorf um die Cup-Organisatoren Peter Posprich, Uwe Schulz, Andreas Holstein, Andreas Bauer und Gerhard Klank freut sich auf viele Besucher. Vereinsmitglieder des SC Markdorf werden wie gewohnt wieder bewirten, auch der VIP-Bereich wird dann ein letztes Mal geöffnet sein.

War dieser Artikel für Sie wertvoll? Ja Nein