Vergnügungspark auf dem Marktplatz: Alle Hände voll zu tun hat Karl-Heinz Berenz. Der 62-jährige Freiburger kümmert sich um eines der Kinderkarussells auf dem Marktplatz. Bevor sich Rennautos, Polizei- und Feurwehrautos im Kreis drehen, gesteuert von kleinen Nachwuchsfahrern, müssen diese gründlich gereinigt werden. „Da soll sich ja kein Kind schmutzig machen“, erklärt der Schausteller.

Auch an den übrigen Attraktionen des Vergnügungsparks sind nur noch wenige Arbeiten zu verrichten. Das Gros der Geräte steht am Donnerstag fahrbereit beziehungsweise schussbereit zur Verfügung. Start des Vergnügungsparks, der bis Dienstag geöffnet ist, ist am Freitag ab 15 Uhr. Der Vergnügungspark ist Teil des großen Elisabethenmarkt-Wochenendes. Am Sonntag haben die Geschäfte geöffnet, am Montag findet der traditionelle Krämermarkt statt.