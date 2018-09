Markdorf vor 4 Stunden

Alte Apfelsorten wie die Goldparmäne sind nicht nur für Liebhaber ein Genuss

Obstverkäuferin Judith Lehle rät am Stand von Landwirt Bernhard Schupp auf dem Wochenmarkt in Markdorf den Kunden gern zu alten Apfelsorten. Sie verkauft unter anderem die Goldparmäne, eine Sorte, die über 500 Jahre alt ist. Warum die alten Sorten so besonders sind, erzählt sie in der SÜDKURIER-Serie "Blick auf den Marktstand".