Markdorf – Sie treffen sich an jedem zweiten Donnerstag im Monat. Sie politisieren, aber nicht nur. Gesprochen wird über alle möglichen Themen, vom Persönlichen bis hin zu den Weltläufen. "Das geht querbeet", erklärt Helmut Jetter, "je nachdem, was auf den Tisch kommt." Man könne sogar, wirft Helmuth Widmann augenzwinkernd ein, "über allfällige Gebrechen sprechen." Kurz: Die Runde, die da regelmäßig in der Markdorfer "Krone" zusammenkommt, ist für vieles offen, insbesondere aber für Kommunalpolitisches. Schließlich ist dies der Stammtisch der ehemaligen Stadträte von Markdorf. Der Kreis schließt aber auch die Partner der ehemaligen Kommunalpolitiker mit ein.

Manchmal mehr als ein Dutzend

An diesem Abend sind es sogar mehr Partner als ehemalige Räte. Denn außer Irene Jetter und Renate Widmann, die ihre Männer begleitet haben, sitzt auch Annerose Wiedemann mit am Tisch, Lebensgefährtin des verstorbenen Hubert Wiggenhauser, der Ende der 1980er Jahre in den Markdorfer Gemeinderat gewählt worden war. Dass nur zwei Ex-Gemeinderäte gekommen sind, führt Helmut Jetter aufs Wetter zurück. Erst war es den ganzen Tag heiß – und dann, kurz vor Beginn der Stammtisch-Runde, habe es begonnen, heftig zu regnen. Üblicherweise stellen sich viel mehr ein, manchmal sieben bis acht, mitunter sogar mehr als ein Dutzend.

Helmuth Widmann betrachtet das ehrenamliche Engagement in der Kommunalpolitik als selbstverständliche Bürgerpflicht. | Bild: Jörg Büsche

"Wir wollen kein Schattenkabinett sein", stellt Helmuth Widmann klar. Die Verantwortung übers Geschick der Stadt liege beim je gewählten Gemeinderat, bei dessen Mitgliedern – und nicht bei den ehemaligen Räten. Ehemaligen wie Helmuth Widmann, der dem Markdorfer Gemeinderat während zweier Wahlperioden angehörte: einmal von 1975 bis 1980 und dann wieder von 1985 bis 1990. Die Verantwortung, blickt Widmann zurück, sei schwer genug. Wer sie einmal abgegeben hat, der sei heraus aus der Pflicht. Eine eigene Meinung, erklärt Widman weiter, bilde man sich natürlich nach wie vor. Und die könne mitunter auch stark von dem abweichen, was bei den aktuellen Ratssitzungen beschlossen wird.

Stolz auf eigene Beschlüsse

Stolz auf eigene Beschlüsse, ja den gebe es durchaus, erklärt Widmann. Zum Beispiel, wenn er sich in der Ochenslücke umschaut. Alles in allem hält er die Neubebauung nach Abriss der alten Häuser dort "für eine Lösung, die zu unserer Stadt passt". Die neuen Gebäude schmiegten sich an die Markdorfer Altstadt an.

Alt-Stadtrat Helmut Jetter, noch immer Ortschaftsrat in Riedheim, schätzt die fraktionsübergreifende Harmonie beim Stammtisch der Altstadträte. | Bild: Jörg Büsche

Und selbst wenn eine gefundene Lösung einmal nicht gefällt, erläutert es Helmut Jetter, der nach eigener Aussage "im Gemeinderat drei Bürgermeister überlebt" hat, selbst wenn ein Beschluss wenig behage, so gelte es ihn doch zu respektieren. Schließlich sei er von einem demokratisch gewählten Gremium mehrheitlich so entschieden worden. Ihn persönlich spreche die äußere Gestaltung einiger neuerer Gebäude in der Hauptstraße wenig an. Er wünscht sich eine farbigere Lösung, "keine weißen Klötze".

Noch immer politisch interessiert

Jetter, der noch immer dem Riedheimer Ortschaftsrat angehört, sorgt sich um die Markdorfer Verkehrsinfrastruktur. "Ich bin für die Umgehungsstraße." Die sei das A und O für ein funktionierendes Verkehrskonzept. Ihn ärgert, dass sich beim Bahnübergang "nichts tut". Für die Innenstadt hätte er sich eine Einbahnstraßen-Regelung gewünscht, sodass der "gegenwärtige Verkehrsslalom" bald der Vergangenheit angehören würde. Regelmäßig meldet Jetter sich durch Leserbriefe zu Wort und stellt somit zum Beispiel die Situation am Bushalteplatz in Staibensteg zur öffentlichen Diskussion. Es sind aber keineswegs nur die Detailfragen, die am Stammtisch der ehemaligen Gemeinderäte angesprochen werden, sondern auch die großen Konzepte. Helmuth Widmann etwa bringt die Unmöglichkeit, als Radfahrer die Ravensburger Straße zu benutzen, auf die alten Pläne für die A 98. Gerade in der Lokalpolitik gelte es, "auch aufs große Ganze zu schauen" und keine Verkehrspolitik nach dem St.-Florians-Prinzip zu betreiben, wie es sich derzeit in der Region viel zu oft beobachten lasse.

Annerose Wiedemann, Lebensgefährtin des verstorbenen Hubert Wiggenhauser, der Ende der 1980er Jahre in den Gemeinderat gewählt worden ist, findet beim Stammtisch Gelegenheit zur lokalpolitischen Meinungsbildung. | Bild: Jörg Büsche

Helmuth Widmann ärgert, wenn Leute aus Unwissenheit unterstellen, dass Gemeinderäte ihr Amt ausnutzen, um persönliche Interessen zu verfolgen. "Unterm Strich habe ich durch dieses Ehrenamt fast noch eher Nachteile gehabt", erklärt der ehemalige Unternehmer. So wie seinen Einsatz bei der Feuerwehr, lange als deren Kommandant, betrachtet Widmann ehrenamtliches Engagement als eine selbstverständliche Bürgerpflicht – für die Gemeinschaft, eben nicht fürs eigene Privatinteresse.

Wertvolle Erfahrungen

Helmuth Widmann und Helmut Jetter gehörten derselben Fraktionsgruppe an, der der Freien Wähler. Beide betonen, dass sie eine Erfahrung nicht missen möchten: "Die der parteiübergreifenden Zusammenarbeit im Gemeinderat", formuliert es Widmann. Es werde mitunter hart gerungen, räumt Jetter ein. Nach der Sitzung habe man sich aber noch immer wieder im "Adler" zusammengesetzt, gemeinsam ein Glas Wein getrunken. Beinahe so wie nun in der Krone – beim Stammtisch der ehemaligen Stadträte.

Alt-Stadträte So dürfen sich jene Kommunalpolitiker nennen, die in der Vergangenheit einem Gemeinderat angehört haben. Helmuth Widman, ehemaliges Mitglied der Freien-Wähler-Fraktion, saß von 1975 bis 1980 im Markdorfer Gemeinderat. Für die Amtsperiode 1985 bis 1990 wurde er erneut in den Gemeinderat gewählt. Helmut Jetter, ebenfalls Mitglied der Freien Wähler hat dem Gemeinderat von 2006 bis 2009 angehört, nachgerückt für Konrad Koblauch. Von 1999 bis 2004 und von 2004 bis 2009 war er außerdem auch Mitglied des Riedheimer Ortschaftsrats, dem er seit 2014 nun erneut angehört. (büj)

