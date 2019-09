Markdorf vor 5 Stunden

Als aus dem Bordell eine Bühne wurde: Vor 40 Jahren eröffnete das Wirtshaus am Gehrenberg und wurde zur Kulturinstitution

Hanns Dieter Hüsch, Gerhard Polt, Katja Ebstein, die Spider Murphy Gang: Sie alle traten in den vergangenen 40 Jahren am Gehrenberg in Markdorf auf. 1979 eröffnete Peter Berchtold hier sein Wirtshaus am Gehrenberg, 1981 kam der Theaterstadel dazu. Gute Kontakte seines Freundes Walter Schirl in die Münchner Künstlerszene verhalfen zu den ersten Auftritten, aber schnell wurde das Wirtshaus zum Selbstläufer. Peter Berchtold, seine Tochter Alexandra Berchtold und ihr Mann Frank Schirl, die das Wirtshaus heute leiten, wissen viel aus 40 Jahren zu erzählen: auch vom Filmrollen-Wechseln in der Künstlerdusche, von Deckeber Otto und vom Eintritt kassieren mit dem Brotkörbchen.