Knapp 10 000 Fotos von Kandidaten für die Kreistags- und Kommunalwahlen zwischen Hochrhein, Schwarzwald, Linzgau und Bodensee haben unsere Kollegen vom Wahlteam in Konstanz in der vergangenen Woche von Sonntagabend bis Mittwoch bearbeitet, online gestellt und in den gedruckten Zeitungen platziert – für alle 18 Lokalausgaben des SÜDKURIER und das blitzaktuell und pannenfrei. Gehörig ranklotzen mussten die Lokalredaktionen auch bereits Wochen vor der Wahl bis zum Wahlsonntag, galt es doch insgesamt hunderte von Ortsvereinen, Kreisverbänden und Gruppen anzumailen, mit der Bitte um baldige Übersendung von Kandidatenlisten und Kandidatenfotos.

Fabian Meschenmoser einmal als „Köpfchen“ und... | Bild: WWW.FOTODESIGN-SINGER.DE

...einmal als rasender Skateboarder im feinen Zwirn. | Bild: WWW.FOTODESIGN-SINGER.DE

Manche Parteien waren blitzschnell und lieferten lange vor Ende der Frist. Andere wiederum ließen alle Fristen verstreichen und lieferten am Ende nicht einmal alle Kandidaten, wie etwa die FDP im Kreis. Dort hatten die Verantwortlichen allerdings auch eine nachvollziehbare Ausrede: Es würden ja ohnehin nicht alle FDP-Kandidaten in den Kreistag gewählt werden, teilte mir in der Woche vor der Wahl der Kreisvorsitzende mit. Da ist natürlich auch wieder was dran.

Georg Riedmann einmal als „Köpfchen“ und... | Bild: WWW.FOTODESIGN-SINGER.DE

...einmal als Bücherwurm. | Bild: WWW.FOTODESIGN-SINGER.DE

An dieser Stelle kommt trotzdem noch eine Kandidaten-Nachlese. Wir haben ja nur die Köpfchen veröffentlicht. Leider, müssen wir sagen. Denn gerade die CDU Markdorf sendete uns originelle Bilder ihrer Kandidaten für Kreis und Stadt: Von Menschen, die an Stühlen lehnen oder ebensolche unter den Arm geklemmt haben oder die auf Skateboards und neben Bücherstapeln stehen. Diese Schmankerl wollen wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten!

