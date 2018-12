In diesen Tagen reden – immer noch – alle übers Bischofsschloss. Wir auch. Zumindest möchte ich damit anfangen. Hat Sie, Herr Tress, dieser Markdorfer Dauerbrenner in irgendeiner Weise berührt?

Direkt nicht. Ich wohne ja nicht hier.

Hat Sie der Ausgang der Wahl überrascht?

Offen gestanden schon. Dass der Umzug des Rathauses ins Bischofsschloss abgelehnt wird – und das mit einer so knappen Mehrheit von nur fünf Stimmen, das hat mich schon verwundert.

Ich will Sie jetzt gar nicht nach ihrer Meinung fragen.

Nein, die geb' ich auch nicht preis.

Aber wurden Sie als Außenstehender oft angesprochen auf das Thema?

Tatsächlich war meine Außen-Perspektive, mein Blick von jenseits der Markdorfer Gemeindegrenzen immer wieder gefragt. Vor allem bei den Chormitgliedern. Denen hat doch ziemlich am Herzen gelegen, was mit dem Bischofsschloss geschieht. Die haben auch mich immer mal wieder nach meinen Ansichten gefragt.

Aber jetzt, nach der Abstimmung am dritten Advent, ist die Angelegenheit vorläufig erledigt. Jetzt können Sie sich mit ihrem Chor voll auf die kommenden Festtage konzentrieren. Und damit sind wir bei meiner eigentlichen Einstiegsfrage: Haben Sie als Kirchenmusiker überhaupt Zeit für ein Interview in diesen Tagen?

Die nehme ich mir ausnahmsweise. Aber im Ernst. Es ist schon ziemlich viel zu tun, so kurz vor Weihnachten. In meinem Terminkalender drängen sich die Termine. Zum Glück muss ich im Moment nicht nach Rottenburg, wo ich das Chorleiter-Studium mache.

Das heißt, Sie sind derzeit ziemlich viel unterwegs?

Das stimmt. Ich sitze zwar nicht jeden Morgen schon um fünf im Auto, um nach Markdorf zum Rorate-Gottesdienst zu fahren – wie an den Advents-Freitagen. Aber es gibt zusätzliche Auftritte, auch zusätzliche Proben. Mit dem Kirchenchor haben wir beim Senioren-Advent gesungen. Hinzu kommen die Auftritte mit dem Kinderchor.

Also volles Programm vor Weihnachten?

Und auch nach Weihnachten. Eigentlich ist jeden Tag was – bis Neujahr. Einer der Höhepunkte ist unsere Mozart-Messe, die sogenannte Spatzenmesse, die wir am ersten Weihnachtsfeiertag in der St.-Nikolaus-Kirche aufführen. Dabei haben wir erst vor zwei Wochen zum Patrozinium von St. Nikolaus eine große Komposition von Hubert Zaindl gesungen. Zum Glück sind meine Markdorfer Sängerinnen und Sänger sehr offen, sehr begeisterungsfähig. Allerdings haben sie auch ein breit angelegtes Repertoire. Mein Vorgänger, Christian Ringendahl, hat da sehr gute Arbeit geleistet.

Noch einmal zurück zu Johannes Tress und der Frage, wie er Weihnachten feiert?

Wie gesagt, an den Festtagen ist ein ziemlich volles Programm.

An dem Sie Ihre Familie kaum sieht?

Eher selten. Aber das sind alle gewöhnt. Das ist ja nicht das erste Jahr so. An Heiligabend begleite ich die Krippenfeier am Nachmittag. Abends ist dann das Einstimmen auf die Christmette, die um zehn beginnt. Und am Morgen des ersten Weihnachtsfeiertags findet dann der Festgottesdienst statt. Abends ist die Vesper.

Und zwischendurch fahren Sie heim?

Genau. Zwischendurch fahre ich auch einmal nach Hause. Doch ganz so selten, wie sich das nun anhört, sieht mich meine Familie dann doch nicht. Eltern, Freundin bilden sozusagen meinen Fan-Club. Am ersten Festtag kommen sie nach Markdorf, sich anschauen, was ich mache.

Und zu Hause? Gibt's da auch noch Musik an den Weihnachtstagen?

Aber natürlich. Das war bei uns schon immer so. Und das wird auch so bleiben. Daheim singen wir die ganz traditionellen Weihnachtslieder. Und wahrscheinlich muss ich auch wieder ans Klavier, etwas spielen.

Was spielen, was hören Sie jenseits der Kirchenmusik?

Eigentlich alles. Pop, Jazz, viel Klassik. Im Pop, zum Teil auch im Jazz bin ich schließlich selber unterwegs – mit unserem A-cappella-Ensemble "Mannes Sangesmannen".

Waren sie schon in Markdorf?

Nein, bisher noch nicht. Aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass wir einmal oben im neu ausgebauten großen Saal der Mittleren Kaplanei auftreten. Vielleicht sogar im Theaterstadel. Hab' bis zu einer Weihnachtsfeier kürzlich gar nicht gewusst, was für eine wunderbare Räumlichkeit es dort gibt.

Kommen wir kurz zum Werbeblock. Gibt es eine CD von den Sangesmannen?

Wir haben sogar schon drei aufgenommen.

Und die kann man im Internet bestellen?

Die kann man auf unserer Seite bestellen.

Und die heißt?

Ganz einfach: W, W, W, Punkt, Sangesmannen, Punkt, D, E.

Letzte Frage hierzu: Wann treten die Sangesmannen in der Region auf?

Kommenden April, in Lindau.

Kommen wir zur Gretchen-Frage. Wie halten Sie es mit der Musik – im Gottesdienst?

Ich verstehe nicht ganz.

Welche Rolle spielt für Sie die Kirchenmusik innerhalb des sakralen Rituals? Genauer: In welchem Verhältnis steht die Musik zum Wort, zur Predigt und zur Verkündung?

Für mich ist die Musik, sind die Töne eine Möglichkeit, die Wirkung der Worte noch zusätzlich zu steigern.

Sehen Sie die Kirchenmusik dann in einer dienenden Funktion?

Nicht in dienender Funktion gegenüber der Sprache. Sie, die Musik, ist einfach eine andere, eine weitere Ausdrucksmöglichkeit. Ein anderer zusätzlicher Weg, die Menschen zu erreichen, ein ganz eigener Kanal.

Nun ist das – so glaube ich zumindest – mit den Wörtern so wie mit den Bildern und vermutlich auch wie mit der Musik. Wir verstehen nur die Wörter, die wir kennen. Wir verstehen, die Bilder, deren Motive wir zu lesen wissen. Und werden von der Musik berührt, die uns vertraut ist. Darum meine Frage: Auf welche Kompositionen können Sie bauen in der Kirche? Eher auf die alten, uns vertrauten? Oder können Sie auch auf neue Kompositionen setzen?

Da heißt es die Waage zu halten. Einerseits möchte ich an die bekannten Formen anknüpfen. Auf der anderen Seite möchte ich aber auch gerade jene erreichen, die mit der traditionellen Musik weniger anfangen können. Die versuche ich mit moderneren, eingängigen Stücken abzuholen. Und mit ein bisschen Glück auch zu den alten Formen hinzuführen. Wichtig scheint mir, den Zeitgeist zu treffen. Wir musizieren schließlich nicht im Museum. Und die Kirchenmusik muss gerade auch die Jungen erreichen.

Welche Ziele haben Sie in Markdorf?

Da bleib' ich beim Thema Jugend. Wir haben ein schönes Angebot für Kinder. Da ist auch die Nachfrage sehr groß. Und wir haben den Kirchenchor für die Erwachsenen. Was uns aber fehlt, das ist ein Chor, der Jugendliche anspricht. Hier würde ich gerne etwas aufbauen. Auch mit dem Blick auf den vorhandenen Kirchenchor, um dessen Nachwuchs ich mich schließlich auch zu kümmern habe.

Sind Sie zufrieden mit ihrer Arbeit in Markdorf – und mit den Markdorfern?

Ja sehr. Ich fühle mich angekommen.

Angenommen?

Ja, auch angenommen. Mir sind hier sehr viele sehr offene Menschen begegnet. Die mich, den Schwaben, akzeptiert haben in Baden.

Fragen: Jörg Büsche