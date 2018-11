Alles muss raus! So brachte Patricia Schnekenbühl es auf den Punkt. Nun, da die Mittlere Kaplanei, das Gemeindehaus der katholischen Seelsorgeeinheit in der Markdorfer Kirchgasse, endlich wieder geöffnet ist und die Sanierungsarbeiten abgeschlossen sind, ist's vorbei mit den Raritätenmärkten im Dosch-Haus. "Fünf Mal waren wir hier", deutet Patricia Schnekenbühl mit ausgebreiteten Armen an. An fünf Wochenenden haben sie im Laufe der zweijährigen Planungs- und Bauphase in den ehemaligen Ladenräumen des Eckhauses an der Marktstraße Kunst und Antiquitäten verkauft, die Mitglieder des Baufördervereins Mittlere Kaplanei und deren Unterstützer.

Schnäppchen gehen schnell weg

"Manches stellen wir immer wieder in die Regale", so Patricia Schnekenbühl, "manches ist schon verkauft, kaum dass es gebracht worden ist." Zum Beispiel jenes Trumm von einer Schreibmaschine mit Hebelwerk, das sogleich einen Interessenten gefunden hat. Ulrike Dreher, stets mit dabei dabei gewesen, wenn es darum ging, durch den Verkauf gespendeter Raritäten Einnahmen für die Mittlere Kaplanei zu bekommen, hat für sich einen Teller entdeckt. "Das gleiche Service, wie wir es zu Hause haben." Nun ersetzt der Raritätenbörse-Fund daheim ein zu Bruch gegangenes Teil.

Patricia Schnekenbühl und Mia Becker begutachten einen Römer (von links).

Wieder rund 2000 Euro für die Kaplanei

Rolf Schnekenbühl vom Bauförderverein freut sich über die vielen Gespräche beim Raritäten-Markt. Gespräche über Kindheitserinnerungen, die sich an so manches Stück im Dosch-Haus knüpfen. Unterm Strich hat jeder Markt etwa 2000 Euro gebracht. Ein erklecklicher Beitrag für die 300 000 Euro, die sich der Verein als Spendenzuschuss-Ziel gesteckt hat.

