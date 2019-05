von SK

Der Mann war in seinem BMW in Fahrtrichtung Markdorf unterwegs und kam nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er gegen ein Verkehrszeichen prallte, wie die Polizei mitteilt. Anschließend flüchtete er mit seinem beschädigten Wagen von der Unfallstelle. Durch den Aufprall war jedoch das vordere Kennzeichen des BMW abgerissen, so dass vonseiten der Polizei eine Fahndung nach dem Autofahrer veranlasst wurde. Diese konnte gegen 1.45 Uhr beendet werden, nachdem Polizeibeamte den beschädigten Wagen auf dem Parkplatz direkt am Polizeiposten entdeckt hatten. Der betrunkene Fahrer lag auf dem Fahrersitz, schlief und hielt dabei den Autoschlüssel in der Hand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,4 Promille, woraufhin eine Blutentnahme im Krankenhaus angeordnet wurde.