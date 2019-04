mdx_29_mar_feuerwehr_b-story_1

Wenn die Freiwillige Feuerwehr Markdorf zu ihrer traditionellen Hauptübung einlädt, finden sich jedes Mal zahlreiche Zuschauer ein. Am Samstagnachmittag waren es rund 300 Schaulustige, die von der Kirchen-Mauer, den Bänken davor, aber auch vom Eis-Café vis-à-vis aus das gestellte Hilfs-und Rettungs-Geschehen von Feuerwehr und Rotem Kreuz beobachteten.

Um 15.45 Uhr, wenige Minuten nach dem Herausgehen der "Unfallmeldung", traf ein erstes Fahrzeug zur Übung ein.

Das Unfall-Szenario war in Vorbereitung auf die Hauptübung am Samstag vorbereitet worden: Mit einem schrottreifen Audi, in dem der vermeintlich bewusstlose Fahrer lag – ein Kunststoff-Dummy.

Der Einsatzleiter macht sich ein Bild von der Lage. Er ist es auch, der entscheidet, welche weiteren Rettungskräfte alarmiert werden müssen. In diesem Falle genügt da HLF 20, das neue „Flaggschiff“ der Markdorfer Feuerwehr mit vielseitigen Lösch- und Rettungsgerätschaften an Bord.

Unterdessen leisten Rettungssanitäter und der ebenfalls herbeigerufene Notarzt dem "eingeklemmten Fahrer" erste notwendige Hilfemaßnahmen.

Aus dem Löschfahrzeug werden die Rettungsgerätschaften herbeigeholt und auf einer speziell dafür vorgesehenen Plane ausgebreitet. Unter anderem bauen die Wehrleute das Hydraulik-Aggregat für die Schere auf, mit deren Hilfe das Dach des Unfall-Fahrzeugs abgeschnitten werden soll.

Um Erschütterungen oder ein Verlagern des Fahrzeugs zu verhindern, wird dieses mit sichernden Holzkeilen unterlegt.

Einen geraden Schnitt haben die Retter in die Windschutzscheibe gesägt.

Bevor die Dachholme durchgetrennt werden können, gilt es, das Fahrzeug von seinen Scheiben zu befreien. Die Feuerwehrleute arbeiten dabei mit Masken, um sich vor Glassplittern zu schützen. Der "Verletzte" und die Helfer im Auto werden gleichermaßen abgedeckt.

Erst aus der Nähe wird deutlich, wie stabil die metallene Konstruktion tatsächlich ist – und welche Kräfte sie normalerweise aushält.

Mithilfe der Hydraulik-Schere lassen sich die Fahrzeugholme durchtrennen, als wären sie aus Pappe.

Nun treten vor allem die Sanitäter in Aktion. Sie müssen den "Verletzten" bergen.

Eine spezielle Trage verhindert, dass der "Eingeklemmte" beim Heben vom Fahrersitz etwa noch eine zusätzliche Verletzung seiner Wirbelsäule erleidet.

Sehr sachte wird er endlich aus seinem vom Dach befreiten Fahrzeug gehoben und zum Rettungswagen gebracht.

Von hier aus geht es dann möglichst rasch in die Klinik.

Der "Brand", der laut Übungsplan in der WC-Anlage unter dem Tourismus-Büro seinen Ursprung hat, entwickelt immer mehr "Rauch", der durch Kunst-Nebel simuliert wird.

Aus der ersten Etage rufen die Eingeschlossenen, denen das Feuer den Fluchtweg verlegt, immer lauter.

Feuerwehr-Kommandant Daniel Kneule erklärt den rund 300 Zuschauern, wie seine Mannschaft zunächst die Menschenrettung und dann den Löschangriff ausführen wird.

Von Norden her trifft das Fahrzeug mit der Drehleiter ein. Es wird vor der Kirchen-Mauer positioniert.

Die Mannschaft des HLF 20 bringt die Steckleiter zur Brandstelle.

Schlauchleitungen werden gelegt – teils führen sie das Wasser aus den Löschfahrzeugen, teils kommt es aus den Hydranten rund um den Rathausplatz.

Als Erstes müssen die vom Feuer eingeschlossenen Personen aus ihrer bedrohlichen Lage befreit werden. Mit schwerem Atemschutz-Gerät erklimmen die Retter die Leiter.

Gefahrlos ist der Einstieg durchs Fenster sicherlich nicht. Außerdem will zuvor das Vorgehen im Inneren wohl überlegt sein, warten in den winkeligen Wohnungen alter Gebäude wie diesem doch gerne unerwartete Situationen.

Endlich! Gut gesichert steigt ein Geretteter die Leiter herab. Hier ist es ein Mitglied der Jugendfeuerwehr, das sich zur Übungsvorführung bereit erklärt hat.

Sein junger Kamerad durfte im Drehleiter-Korb aus dem zweiten Obergeschoss herunterfahren.

Nix passiert! Niemand verletzt, Annika Stehle und Martin Denkert vom DRK dürfen ihre Sanitätsstation beruhigt wieder abbauen. Im Ernstfall hätte es hier Erste Hilfe für die Opfer gegeben. Untersucht worden wären auch die Feuerwehrkräfte, denn der Einsatz in brennenden Gebäuden stellt stets eine erhebliche Belastung für den Körper dar.

Lob kommt von Johannes Beck, der den Gesamteinsatz geleitet hat. Wie er erklärt, wurde bei dieser Übung besonders auf jene Feuerwehrleute zurückgegriffen, die erst vor wenigen Tagen ihre Grundausbildung abgeschlossen haben. Beck jedenfalls ist stolz auf seine Leute.

Bleibt zu wünschen, dass die Freiwillige Feuerwehr Markdorf zu möglichst wenigen Einsätzen ausrücken muss.