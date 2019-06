von Kerstin Oettle

„Das ist gerade, das ist schief. Das ist hoch und das ist tief“: So lautet eine der Strophen, die die Schüler der Justus-von-Liebig-Schule im Bereich Erziehung und Sozialpädagogik am vergangenen Donnerstag mit Markdorfer Kindergartenkindern tanzten. Dank der vielen schattenspendenden Bäume auf dem Schulgelände stand nicht die Hitze, sondern der Spaß beim diesjährigen Aktionstag „Alles in Bewegung“ im Vordergrund. „An so einem Tag geben wir unseren Schülern die Möglichkeit, sich selbst zu präsentieren und sich in der Erzieherpersönlichkeit zu reflektieren“, meint Florian Löbermann. „Und uns Lehrern gibt es die Möglichkeit, sie in der Interaktion mit den Kindern zu erleben“, so der Musiklehrer weiter.

Die zukünftigen Erzieherinnen Alessia Sarricchio und Allessia Mazzitelli sangen am Aktionstag Fingerfarbenlieder mit den Kindern und förderten dabei Merkfähigkeit und Sprache. | Bild: Kerstin Oettle

Von Hüpfspielen bis zur lebenden Kugelbahn

Die angehenden Erzieher hatten sich zu verschiedenen Aspekten wie Sprache, Rhythmik, Merkfähigkeit und Koordination unterschiedliche Bewegungsstationen wie Body Percussion, Hüpfspiele, Farben in Bewegung oder die lebende Kugelbahn ausgedacht und aufgebaut.

Das Aktionsgelände stellte sämtliche Handlungs- und Lernfelder in der Sozialpädagogik dar, die die Schüler in den unterschiedlichen Fächern erlernen und in der Präsentation innerhalb einer Bewegungsstation vereinen konnten.

Bei dem Erstellen eines Murmelbildes wurde die Handgelenksbewegung der Kinder gefördert. | Bild: Kerstin Oettle

Lehrerin ist zufrieden mit ihren Schützlingen

Nicht nur die Kinder waren mit großem Spaß bei der Sache. Auch Petra Grünert-Deschler, seit Jahrzehnten Lehrerin mit Herz für Kunst, Ästhetik und Wahrnehmung an der Justus-von-Liebig-Schule, zeigte sich begeistert von ihren angehenden Erziehern und den Kindern. „Die Ideen der Schüler und die zur Verfügung stehenden Materialien machen solch einen Tag möglich“, erklärte die erfahrene Lehrerin. „Das Berufsbild wird wieder attraktiver und zeigt sich in der breiten Vielfalt der jungen Frauen und Männer, die diesen Beruf gerne erlernen möchten“, ergänzte Petra Grünert-Deschler zufrieden. Das letztlich die Kleinen davon profitieren, spiegelt sich an diesem bewegten Aktionstag in deren strahlenden Gesichtern und dem lauten Gesang wider.