Aktionsbündnis hofft weiter auf freie Fahrt auf Radschnellwegen

Die Akteure im Aktionsbündnis, allen voran der ADFC und der VCD, hoffen weiter darauf, dass Gemeindeverbindungswege zwischen Markdorf und Friedrichshafen zu Radschnellwegen werden. Dafür startete das Bündnis im Sommer eine eigene Verkehrszählung, eng angelehnt an offizielle Zählungen. Die Ergebnisse liegen bei den Entscheidern in den Verwaltungen der beiden Städte und das Landkreises auf dem Tisch. Von dort ist zu hören: Man arbeitet an einer gemeinsamen Stellungnahme.