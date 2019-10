Herr Drössel, wie alt waren Sie, als Sie mit dem Akkordeonspiel begonnen haben?

Ich war zwölf Jahre alt und habe gespielt, bis ich 16 war. Dann kam meine „Mopedzeit“ und ich hatte kein Interesse mehr an dem Instrument. Zumal meine damalige Musiklehrerin immer wollte, dass ich klassische Stücke wie Menuette spiele. Das machte mir keinen Spaß. Auch ein Akkordeonorchester kam für mich nicht in Frage, weil man da, je nach Stimme, immer nur einen bestimmten Part zu spielen hat.

Wie sind Sie wieder zum Akkordeon gekommen?

An einem Geburtstag meiner Frau spielte jemand Akkordeon. Ich lud ihn auch zu meinem Geburtstag ein und sagte, dass er sein Instrument nicht mitzubringen braucht. Ich hätte selbst eines im Haus. Er fragte mich, warum ich nicht spielen würde und ließ nicht locker. Er war schon lange auf der Suche nach jemandem, der mit ihm zusammen spielt. Schließlich ließ ich mich überreden. Damals war ich bereits 48 Jahre alt. Anfangs haben wir vor allem bei Familienfesten gespielt und unsere Frauen haben gesungen. Natürlich keine Menuette, sondern alte Volkslieder wie „Wem Gott will rechte Gunst erweisen“, „Horch, was kommt von draußen rein“ oder „Kein schöner Land“. Dabei konnten alle Leute gut mitsingen, da sie diese Lieder ja in der Schule gelernt haben.

Nach 32 Jahren Pause mussten Sie am Anfang bestimmt viel üben..

Anfangs haben wir zwei bis drei Mal pro Woche gemeinsam geprobt. Da ich völlig aus der Übung war taten mir Schultern und Handgelenke weh. Zusätzlich übte ich natürlich täglich zu Hause. Das mache ich übrigens bis heute, im Normalfall eine Stunde am Tag. Für mich ist das vor allem für die Beweglichkeit der Finger wichtig. Und es macht mir natürlich Spaß. Inzwischen habe ich mehr als 120 Lieder im Repertoire.

Wie hat sich Ihr Hobby dann weiterentwickelt?

Ich spielte zusammen mit einem Arbeitskollegen an der Klarinette und am Saxophon. Im Gasthof „Kaltbächle“ im Deggenhausertal kam ein Gast auf uns zu und bot an, ebenfalls Klarinette, singende Säge, Panflöte, Okarina und Saxophon mit uns zu spielen. Von diesem Tag an waren wir ein Trio. Wir spielten, engagiert vom Friedrichshafener Stadtmarketing, sehr oft auf dem Bauernmarkt, dem Vorläufer des Schlemmermarktes. Einmal stand in der Zeitung: „Es spielte ein namenloses Trio aus dem Allgäu.“ Von da an nannten wir uns „Die Adligen“.

Wie kam es zu diesem Namen?

Ganz einfach – wir waren alle „von“, nämlich Winfried von Markdorf, Oskar von Ahausen und Egon von Efrizweiler. Mit dem Namen wurden wir bekannter und haben in vielen Einrichtungen gespielt. Musikalisch haben wir uns so gut verstanden, dass wir uns während des Spiels nur anschauen mussten und jeder wusste, wie es weitergeht. Leider sind meine zwei Mitmusikanten beide schon verstorben. Anfangs war es für mich nicht leicht, alleine weiterzumachen.

Mit Ihrer Musik erfreuen Sie heute vor allem Senioren. Wo spielen Sie mit Ihrem Akkordeon?

Ich trete ehrenamtlich in Seniorenheimen in Friedrichshafen, Markdorf und Überlingen auf. Die weiteste Anfahrt ist einmal im Jahr zur Senioren-Kirbe im Kreis Horb, denn dort wohnt meine Verwandtschaft. Außerdem spiele ich beim Seniorenkreis Bermatingen-Ahausen und in Seniorenbegegnungsstätten. Im Jahr habe ich so um die zehn Auftritte. Ich spiele grundsätzlich ohne Mikro und Verstärker. Mit dem Publikum bin ich während des Spiels ständig in Kontakt. Jeder, der möchte, kann sich ein Lied wünschen und das singen wir dann gemeinsam.

Wie textsicher ist denn ihr Publikum?

Gerade die älteren Leute sind sehr textsicher, ansonsten haben die Seniorenheime auch Liederhefte. Es kommt gar nicht so selten vor, dass jemand feststellt, dass es von einem Lied eigentlich noch eine weitere Strophe gibt, die nicht im Liederheft steht. Interessant ist, dass auch demenziell erkrankte Menschen beim Singen toll dabei sind und die Texte wieder in ihr Gedächtnis holen können.

Was macht Ihnen selbst dabei besonders viel Freude?

Mir gefällt es einfach, wenn ich mit meinem Spiel für Geselligkeit und Spaß sorge und wenn gemeinsam gesungen wird. Der schönste Auftritt im Jahr ist für mich das Weinfest der Bermatinger-Ahausener Senioren. Da sind alle so eng beieinander und die Stimmung ist einfach schön.

Für gute Stimmung sorgen Sie nicht nur mit dem Akkordeon, sondern auch mit Ihrer Drehorgel. Wie kamen Sie zu diesem besonderen Instrument?

Von einem Arbeitskollegen habe ich mir vor etwa 30 Jahren anlässlich eines Festes an der Schule meines Sohnes eine Drehorgel ausgeliehen. Ich war so fasziniert von ihr, dass ich mir selbst eine gekauft habe. Mit Cut und Zylinder spielte ich in Krankenhäusern und bis heute in Friedrichshafen auf dem Schlemmermarkt und bei der Bodenseeweihnacht.

Können Sie sich an besondere Erlebnisse mit der Drehorgel erinnern?

Ja, zwei Erlebnisse im Krankenhaus sind mir ganz besonders in Erinnerung geblieben. Einmal bat mich eine Hebamme vor dem Kreißsaal „Ihr Kinderlein kommet“ zu spielen, damit es bei der Geburt voran gehe. Berührender war, als mich eine wirklich sterbenskranke Frau in der Adventszeit darum bat, an ihrem Bett ein bestimmtes Lied zu spielen. Ich glaube, dass ich sie in diesem Moment sehr glücklich gemacht habe. Weihnachten hat sie nicht mehr erlebt. Und auf dem Markt in Friedrichshafen hat der damalige Bundestagspräsident Wolfgang Thierse meine Drehorgel gespielt. Ich hatte ihm den Marsch „Alte Kameraden“ eingelegt und meinen Zylinder aufgesetzt. Ganz toll war natürlich auch die „Drehorgelei am See“ in Friedrichshafen, Drehorgelfest mit um die 35 nationalen und internationalen Teilnehmern. Ich war für den Einsatzplan verantwortlich. Das letzte Fest ist aber leider auch schon um die zehn Jahre her.

Kann die Drehorgel eigentlich jeder spielen?

Jeder, der möchte, kann es gerne ausprobieren! Wichtig ist, dass man die Kurbel ganz gleichmäßig dreht, egal ob es nach oben oder nach unten geht. Nur dann hört es sich gut an und das Stück fängt nicht an zu stocken oder zu leiern. Eine besondere Herausforderung beim Drehorgelspiel ist der Umgang mit dem Publikum, mit dem man immer in Kontakt ist.

Sie werden bald 80 Jahre alt. Denken Sie manchmal ans Aufhören?

Mit dem Alter sind meine Auftritte ja schon etwas weniger geworden. Solange es mir gut geht, werde ich aber auf jeden Fall weitermachen.