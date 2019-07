von Kerstin Oettle

„Man sollte mit dem Flieger gegen den Wind starten, also immer auf den Windballon achten“, erklärt der elfjährige Leon, der im Rahmen der Markdorfer Ferienspiele einen Nachmittag auf dem Flugplatz der Modellfluggruppe verbringt und nach seinem ersten Flugversuch begeistert ist.

Mit Leon wollten 16 weitere Kinder einmal selbst Pilot sein und ein Modellflugzeug steuern. Jugendleiter Jürgen Mecking erklärt, dass die Flieger aus Elapor, einer Art Schaumstoff bestehen, um die eineinhalb Kilo wiegen und mit einem Elektromotor ausgestattet sind.

Akku reicht für etwa zwölf Minuten

Der Akku reicht bis zu zwölf Minuten, in denen die Kinder hochkonzentriert zum Himmel schauen und mit dem Steuergerät um den Hals und dem Joystick in der Hand den Fliegern die skurrilsten Figuren in der Luft abverlangen. Dank eines separaten Lehrer-Schüler-Steuergeräts wird es den Kindern ermöglicht, selbst Pilot dieser wendigen Flieger zu sein, und der Fluglehrer kann mit seinem Steuergerät zu jeder Zeit intervenieren, um Abstürze oder Zusammenstöße zu verhindern.

Der 14-jährige David aus Markdorf besitzt seit zwei Jahren ein eigenes Modellflugzeug und war gespannt, ob sich die 1,50 Meter großen Flieger anders verhalten als sein 80 Zentimeter großes Modell.

Fliegerei fasziniert den Jungpiloten David

„Mich hat die Fliegerei auf der Aero-Messe fasziniert und ich lasse bei mir hinterm Haus auf der großen Wiese meinen Flieger in die Luft. Aber diese Modelle sind schon nochmal was anderes“, erzählt der junge Pilot David. Dass das Lenken mit einem Joystick bei einem Modellauto etwas anders ist als die Steuermanöver von Flugzeugen, davon konnte sich Devin an diesem Nachmittag überzeugen.

Gewinner des Wettbewerbflugs

„Am schwierigsten ist es tatsächlich, den Flieger geradeaus zu lenken“, ist der Elfjährige verblüfft, „aber beim nächsten Versuch probiere ich mal ein paar Loopings.“ Beim Ferienspielnachmittag werden außerdem kleine Flugzeuge aus Balsaholz gefertigt. Für den Gewinner des Wettbewerbflugs wartet am Ende ein weiterer Flugnachmittag auf dem Ittendorfer Modellflugplatz.

Gruppe nutzt Gelegenheit, um junge Hobbypiloten zu gewinnen

Peter Weimer, Vorsitzender der Modellfluggruppe, berichtet, dass die Gruppe seit Bestehen der Markdorfer Ferienspiele am Programm teilnimmt und neben einer Menge Spaß damit auch zukünftige junge Hobbypiloten gewonnen werden.