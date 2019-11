Haben Sie‘s schon bemerkt? Dass man inzwischen in der Blauen Zone in der Markdorfer Innenstadt mit ausgelegter Parkscheibe nicht mehr nur zwei, sondern nun drei Stunden parken darf, dürfte sich mittlerweile herumgesprochen haben. Für potenzielle „Halbtagsdauerparker“ erweitert sich nun das Angebot, fast schon klammheimlich. Denn kommuniziert wurde die Neuigkeit bislang noch nicht. Auch die Verantwortlichen des Einkaufszentrums Proma haben nun nachgezogen und die Parkscheiben-Parkzeit auf drei Stunden verlängert.

Blau schlägt weiß: Im Proma darf man jetzt drei Stunden parken. Bilder: Stefanie Noßwitz | Bild: Stefanie Noßwitz

Rustikal gelöst

Zur Unterrichtung der geneigten Öffentlichkeit wurde eine eher rustikale Lösung gewählt: Das weiße Schild „2 Stunden“ an der Parkhaus-Einfahrt in der Mangoldstraße wurde kurzerhand mit einem blauen Schild überdeckt, auf dem sich, wenn man zuvor aus dem Auto aussteigt und ganz scharf die Augen zusammenkneift, gerade so noch der winzige Zusatz „Max. 3 Std.“ entziffern lässt. In der Tiefgarage selbst hängen dann noch weitere Schilder für all jene Autofahrer, die bei der Einfahrt ins Parkhaus nicht ihren Blick gen Himmel gerichtet haben sollten.

Wer in der TG nach links abbiegt, hat nach wie vor nur zwei Stunden Zeit zum Shoppen. | Bild: Stefanie Noßwitz

Jetzt fehlt nur noch der Sulger-Parkplatz

Wir finden das gut, dass die Vereinheitlichung der Blaue-Zone-Regelung in Markdorf nun weiter voranschreitet. Jetzt fehlt eigentlich nur noch der Edeka-Sulger-Parkplatz nebenan, auf dem – jedenfalls der Beschilderung nach – nach wie vor die anfängliche Zweistundenfrist ihre Gültigkeit hat. Den Proma-Verantwortlichen attestieren wir auf alle Fälle das schlaue Gespür für die Einführung der Dreistundenregel auch in ihrem Parkhaus gerade zum jetzigen Zeitpunkt: Immerhin beginnt jetzt das Vorweihnachtsgeschäft und es wäre doch schade, müsste man das Einkaufszentrum bereits wieder verlassen, nachdem man erst die Hälfte der Geschäfte durchgestöbert hat.