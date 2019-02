Mit acht Personen in drei Zimmern mit Küche und Bad auf 75 Quadratmeter zu leben ist wahrlich recht problematisch und wenig komfortabel. "In Damaskus in Syrien hatten wir ein eigenes Haus, das jedoch in den Kriegswirren zunächst geplündert und später zerstört worden ist", erklärt der 26-jährige Mohamad Alhrish, der sich für sich und seine Familie vor allem eine größere Wohnung oder ein Haus in einem Ortsteil von Deggenhauertal wünscht. Wichtig sei dabei, dass eine Busverbindung in der Nähe ist, weil er und seine Geschwister auf den öffentlichen Personennahverkehr angewiesen sind, um zur Arbeit beziehungsweise in die Schule kommen zu können.

Die Familie wohnt derzeit in Untersiggingen. Sabrina Schorer, Ordnungsamtsleiterin der Gemeinde, die gemeinsam mit dem Helferkreis die Flüchtlinge im Deggenhausertal betreut, sagt: "Wir suchen sehr dringend eine Wohnung, wobei die Größe der Wohnung im Moment eher zweitrangig ist, weil wir die Möglichkeit haben, verschiedene Flüchtlingsfamilien im Deggenhausertal wohnungsmäßig auszutauschen, sodass wir für die Großfamilie eine Lösung finden können."

Und sie unterstreicht, dass die Vermietung direkt über die Flüchtlinge oder die Gemeinde und auch längerfristig erfolgen könnte, sodass Vermieter keinerlei Risiken eingehen würden. Die Familie Alhrish hätte eine Wohnortauflage für Deggenhausertal von drei Jahren. Gerade, weil zwei Kinder der Familie eine krankheitsbedingte Sehbehinderung hätten, wäre eine größere Wohnung mehr als dringend erforderlich.

Und wie ist die Familie ins Deggenhausertal gekommen? Im Jahre 2015 sei die Situation in Syrien sehr bedrohlich für Leib und Leben der Familie geworden und Mohamad hätte zum Militär gehen müssen, was wohl seinen sicheren Tod bedeutet hätte. In der Nachbarschaft seien Bomben gefallen. Sie hätten nicht gewusst, wer gut oder böse war, wer dafür oder dagegen ist.

Mit seiner Mutter Yusra Albash und seinen Geschwistern Achmed (23) und Marwa (10) machte er sich auf den Weg nach Deutschland. "Innerhalb von zehn Tagen sind wir mit dem Zug, Bus, Auto oder zu Fuß von Damaskus über den Libanon, die Türkei, Griechenland, Kroatien, Serbien und Österreich bis nach Deutschland, nach München gelangt", erinnert sich Mohamad. Über Meßstetten, Meersburg und Salem seien sie schließlich im Jahr 2016 ins Deggenhausertal gekommen.

Im Rahmen des Familiennachzugs kamen im Oktober 2018 auch Vater Diab und die Kinder Abdullah (16), Safa (13) und Jamal (11) nach Untersiggingen, weshalb die Wohnung jetzt aus allen Nähten platzt. Nach Deutschkursen ist Mohamad, der schon in Syrien als Kfz-Mechaniker tätig war, jetzt Auszubildender als Kfz-Mechatroniker in Wittenhofen und sein Bruder Ahmed, der zuhause Elektriker war, macht eine Kfz-Mechatronikerausbildung in Oberhomberg. Die jüngeren Geschwister sind in der Schule in Salem und die sehbehinderten Kinder in einer Schule in Baindt.

Mohamad betont, dass die Familie auf jeden Fall in Deutschland bleiben möchte und sich in der Gemeinde Deggenhausertal sehr wohl fühle, sie jedoch unbedingt eine größere Wohnung benötigten, mit Anschluss an gute Busverbindungen.