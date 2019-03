Beschwingt ging‘s zu. Und ebenso lebendig, wie es sich für einen gelingenden Auftakt gehört. Für den Beginn seines jüngsten „Klassenpodiums“ für die Klarinetten- und Saxofon-Spieler, der von ihm betreuten Gruppe, hatte Alexander Schirmer „Vorhang auf“ ausgesucht. Die Komposition von Jacob de Haan, die Hanna Gutroff, Martha Vorgel und Niklas Hiller trefflich auf ihren Altsaxofonen intonierten. Ganz so, wie sie es bei ihrem Lehrer gelernt hatten. Nicht hinwegtäuschen freilich konnte der muntere Auftakt mit den noch ganz jungen Saxofon-Spielern, dass es Schirmers letzten „Klassenpodium“ war – zumindest in Markdorf. Nach knapp 25 Jahren an der hiesigen Musikschule, wechselt er nun nach Ulm, wo er wohnt, wo er gleichfalls schon lange an der städtischen Musikschule unterrichtet und wo er nun eine volle Stelle antreten kann.

So munter die meisten der beim Klassenpodium gespielten Stücke auch geklungen haben, hinter den Kulissen des Konzerts in der Stadtgalerie sei manche Träne verdrückt worden, berichtet Alexander Schirmer. Der Abschied von einem, bei aller menschlichen Zugewandtheit, in der Regel doch recht strengen Lehrer. Der Fleiß sei die Grundlage für's spielerische Selbstvertrauen eines jeden Musikers, erklärt der Saxofon- und Klarinettenlehrer.

Eine Stütze der Musikschule

„Schweren Herzens“ lasse er Schirmer ziehen, erklärt Musikschulleiter Gerhard Eberl. „Er war eine wichtige Stütze“ – als Leiter des Fachbereichs Holzbläser, als Mitinitiator der Bläserklasse in Kooperation mit der Grundschule, als Mitglied des Musikschullenkungsteam und als Organisator zahlreicher Konzerte. Seine Nachfolgerin steht schon fest, Sofija Molchanova.