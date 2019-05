„Prüfung! Bitte Ruhe“ steht auf den Schildern. Den Zugang zu drei Räumen auf Ebene 3 des Bildungszentrums verhindern rot-weiße Absperrbänder. In den Klassenzimmern dahinter interpretieren 61 Schüler Gedichte oder Kurzgeschichten, sie verfassen Essays oder sie erörtern die Kernaussage eines Zeitungsartikels, einige beleuchten Gretchens Rolle für die Entwicklung des Goetheschen Fausts. Das sind die Aufgaben der diesjährigen Abiturprüfungen im Fach Deutsch.

Überlingen Richtig in die Abiprüfung: Ruhe und Rosinen statt Zittern und Zucker Das könnte Sie auch interessieren

Von neun Uhr morgens bis Viertel nach zwei, ganze 315 Minuten lang, haben die Abiturienten Zeit, eines der fünf zur Auswahl gestellten Themen zu bearbeiten. Dieselbe Themenauswahl hatten am Dienstag etwas mehr als 32 000 weitere Schüler an den allgemeinbildenden Gymnasien in Baden-Württemberg. „Anspruchsvoll, aber gut machbar“, gibt Lehrer Stefan Ferguson vom BZM-Gymnasium das Urteil seiner Deutsch-Kollegen zu den Abitur-Aufgaben wieder – allerdings mit der Einschränkung: „Sofern man gelernt hat.“

Markdorf Nächste Woche starten die Abiturprüfungen. So haben diese Markdorfer Persönlichkeiten die finale Phase ihrer Schulzeit erlebt Das könnte Sie auch interessieren

Recht reibungslos verlaufen ist laut stellvertretendem Gymnasialschulleiter Roger Brand das Dechiffrieren, das Ausdrucken und Sortieren der Aufgabenblätter. Immerhin 18 Seiten umfasste das Konvolut für jeden einzelnen der 61 Markdorfer Abiturienten. „Um sechs Uhr haben wir angefangen“, so Brand. Anderthalb Stunden später waren die Klausur-Themen sortiert. „Zwischendurch haben wir uns allerdings bang gefragt, ob unser Kopiergerät das durchhält", sagt der Vize-Schulleiter lächelnd. Denn das habe ungewohnte Geräusche von sich gegeben.

Geschafft! Elisabeth von Alberti, Marvin Gretscher und Lea Morreale kommen von ihrer Deutsch-Klausur, der ersten schriftlichen Prüfung des Abiturs 2019. | Bild: Jörg Büsche

Am Freitag wiederholt sich das komplizierte Verfahren, denn dann steht für die Abiturienten die Mathe-Abi-Klausur an. Hoffentlich herrscht dann die gleiche gute Stimmung, wie sie Schulleiterin Diana Amann bei der Deutsch-Prüfung beobachtete: „Wer alle unsere Ratschläge befolgt, der schafft auch sein Abi.“

Bei der Abi-Prüfung noch dazu gelernt

Oskar Borkenhagen, 17, aus Markdorf:

Oskar Borkenhagen, 17, aus Markdorf | Bild: Jörg Büsche

„Ich habe mich für den Essay entschieden „Was darf Satire?" Darauf musste man am wenigsten vorbereitet sein. Bei den Textstellen-Vergleichen, der Gedichtinterpretation oder bei der Kurzgeschichte sollte man besser zuvor möglichst viel dazu gelesen haben. Ganz einfach war das Essay-Thema sicher nicht. Aber es gab ausführliches Material dazu. Unterm Strich war es sogar richtig interessant – und ich habe sogar noch was gelernt dabei. Die Klausur, vor der ich richtigen Respekt habe, die kommt am Montag: Informatik.“

Durch den Unterricht gut vorbereitet

Angelina Spitzeck, 17, aus Salem:

Angelina Spitzeck, 17, aus Salem | Bild: Jörg Büsche

"Für mich war es keine Frage, dass Vergleichsthema zu nehmen. Ich bereite mich gerne gründlich vor. Dann ist man vor Überraschungen sicher. Deshalb war es auch klar, dass ich mich nicht auf den Essay einlasse. Obwohl das Thema „Was darf Satire?“ auch ziemlich interessant ist. Im Unterricht wurden wir gut vorbereitet auf die Deutsch-Prüfung, finde ich. Und mein Gefühl bei der Klausur ist auch gut. Begonnen, richtig intensiv zu lernen, habe ich erst vor zwei Wochen. Ansonsten haben wir ja im Unterricht viel gemacht."

Viel Spannung bei der Kurzprosa

Lukas Braunwarth, 18, aus Kluftern:

Lukas Braunwarth, 18, aus Kluftern | Bild: Jörg Büsche

"Mir hat die Kurzprosa-Interpretation am besten gefallen. Das Thema war der „Störenfried“ von Brigitte Kronauer. Eine richtig spannende Geschichte, ja fast ein Krimi. Dass es eine Kurzprosa-Interpretation werden soll, hat für mich schon vorher festgestanden. Das war mir lieber, als die Bücher durchzuarbeiten. Insgesamt waren dann die sechs Schulstunden schriftliche Abi-Deutsch-Prüfung doch ziemlich schnell vorbei. Allein zwei Stunden haben ja die Vorarbeiten gedauert. Ich habe jedenfalls kein schlechtes Gefühl bei der Sache."