Markdorf – Jetzt wird es ernst: Ab Anfang nächster Woche wird in der Markdorfer Innenstadt die Blaue Zone gelten. Dies teilt Ordnungsamtsleiter Jürgen Hess mit. Mit dem Aufstellen der Beschilderung, die zu Wochenbeginn erfolgen soll, erlangt die Blaue Zone verbindliche Gültigkeit. Die Schilder sind bereits am Bauhof eingetroffen und werden derzeit dort in einer Halle zwischengelagert. Sind die Schilder aufgestellt, so wird in den betreffenden Bereichen montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr eine Höchstparkdauer von zwei Stunden gelten, samstags von 8 bis 13 Uhr. Kostenlos wird das Parken in Markdorf auch weiterhin bleiben, aber im größten Teil der Innenstadt dann eben zeitlich beschränkt. Wer innerhalb der Blauen Zone parkt, muss eine eingestellte Parkscheibe aufs Armaturenbrett legen. Darauf weist Hess ausdrücklich hin. Wer zwar nicht länger als zwei Stunden parkt, aber keine Parkscheibe verwendet, den erwartet ein Bußgeld.

Zehn Euro Bußgeld

Im Grunde sind es bei rechtem Licht betrachtet in der Regel mehr als zwei Stunden, die man auf einem Parkplatz parken kann. Denn die Parkscheibe muss immer auf den Strich der halben Stunde eingestellt werden, die nach dem Parkvorgang folgt. Das heißt, wer sein Auto um 9.40 Uhr abstellt, stellt die Wählscheibe auf 10 Uhr und darf dann bis 12 Uhr parken. Hess weist ebenfalls darauf hin, dass ein Verwarnungsgeld von zehn Euro nicht nur dann droht, wenn keine Parkscheibe im Auto ausliegt. Auch falsch eingestellte Parkscheiben oder nicht gut genug sichtbar ausgelegte Parkscheiben können vom städtischen Vollzugsdienst mit einer Geldbuße belangt werden.

322 Parkplätze, 500 Beschäftigte

Der Gemeinderat hat die Blaue Zone in Markdorf nach den Plänen der Stadtverwaltung beschlossen, um Dauerparker aus der Innenstadt zu verdrängen. Vor allem die teils ganztags von einem Fahrzeug belegten 35 Parkplätze in der Hauptstraße, aber auch teils dauerbelegte Parkdecks in den Parkgaragen Post und Bischofsschloss waren der Verwaltung ein Dorn im Auge. Mit der Neuregelung soll nun die Parkfrequenz, also die Nutzung der Parkplätze durch wechselnde Verkehrsteilnehmer, erhöht und damit zusätzlicher Parkraum für die Kunden des Innenstadt-Einzelhandels geschaffen werden. "Dieses Verkehrskonzept schafft optimale Voraussetzungen, entspannt parken und einkaufen zu können", zeigt sich Hess überzeugt.

Rund 800 Parkplätze in der und um die Innenstadt listet die Stadtverwaltung auf, darunter sind auch 198 private Stellplätze, die bislang ebenfalls öffentlich genutzt wurden – also etwa die Kundenparkplätze von Neukauf Sulger in der Mangoldstraße oder des Einkaufszentrums Proma. Auch diese Parkplätze werden künftig Teil der Blauen Zone. Dies haben die Inhaber beim Straßenbauamt des Landkreises veranlasst, um der Neuregelung Einheitlichkeit zu geben, und weil auch sie natürlich keine Dauerparker auf ihren Stellplätzen wollen, sondern genügend freien Parkraum für ihre Kunden. Ab Montag werden den Dauerparkern – und damit auch allen rund 500 Beschäftigten der Läden und Büros in der Innenstadt – noch 322 Parkplätze zur Verfügung stehen. Inwiefern sich dann ein reger Parksuchverkehr morgens und abends ergeben wird, wird sich ab der nächsten Woche zeigen.

40 neue Schilder in der Stadt

In der Bauhof-Halle liegen die Schilder schon bereit, säuberlich aufgestapelt und vorsortiert. Montagfrüh werden die Pritschenwägen beladen und dann wird aufgestellt, sagt der stellvertretende Betriebsleiter Mathias Brutsch. Rund 40 Schilder liegen in der Halle. Geht es nach Brutsch, sollen sie alle schon am ersten Tag an den Zu- und Ausfahrten der Blauen Zone und in den Parkgaragen stehen. "Bis Montagabend wollen wir durch sein", sagt er.

Kein Freibrief, aber Karenzfrist

"Es gibt keinen generellen Freibrief", sagt Hess über das Vorgehen der Verwaltung in den ersten Wochen nach Einführung der Parkzeitbeschränkung. Man werde aber beim Ahnden von Verstößen Augenmaß bewahren. Für geringfügige Vergehen, wie etwa kurze Überschreitungen der Parkdauer, werde man zunächst noch kein Bußgeld erheben, sondern einen freundlichen Hinweis hinter die Scheibenwischer klemmen. Anders, so Hess, sähe es bei den klassischen Dauerparkern aus. Wenn man feststelle, dass ein und dasselbe Auto über mehrere Tage hinweg ganztags auf einem Blaue-Zone-Parkplatz stehe, werde man durchgreifen. Dann wird es kein nettes Brieflein sein, das an der Windschutzscheibe klemmt, sondern ein Strafzettel.

Dauerparker-Plätze Hier können ab Montag Dauerparker noch ihre Autos abstellen: Oberes Parkdeck Parkgarage Bischofsschloss, untere beiden Parkdecks Parkgarage Post, Parkplatz Stadthalle, Weinsteige, Parkplatz unterhalb des Rathauses, Gutenbergstraße, Bahnhofstraße und Parkplatz am Bahnhof. Außerdem kann man auf der Parkfläche des Stadtkapellen-Vereinsheimes am Feuerwehrhaus am Ortsausgang Richtung Ittendorf parken. Die dortigen Parkplätze für die Feuerwehr dürfen aber nicht in Anspruch genommen werden. 322 innenstadtnahe Stellplätze sollen für Dauerparker künftig noch verbleiben – von bislang rund 800 verfügbaren.

