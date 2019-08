Anfang Juli 2018 wurde die Blaue Zone in Markdorf eingeführt, zunächst mit einer Höchstparkdauer von zwei Stunden. Nach Beschluss des Gemeinderats im April diesen Jahres wurde die Höchstparkdauer auf drei Stunden hochgesetzt, was nach Genehmigung durch das Landratsamt als zuständiger Verkehrsbehörde ab Juni in der Innenstadt umgesetzt wurde.

Einzelhändler und Dienstleister hatten die Parkdauer von zwei Stunden für ihre Kunden als zu kurz empfunden. Neue Parkplätze mit längerer Parkdauer sollen an der Eisenbahnstraße geschaffen werden.

Durch die Einführung der Bauen Zone gibt es beispielsweise auf dem Marktplatz mehr freie Parkplätze. | Bild: Wex, Georg

Ganz fertig ist man mit der Umsetzung noch nicht. Beispielsweise sei im Proma Einkaufszentrum die Beschilderung noch nicht geändert, dies soll aber noch erfolgen, berichtet Jürgen Hess, Leiter des Amts für Öffentliche Ordnung. Beim Parkplatz von Neukauf Sulger werde dagegen die Zwei-Stunden-Regelung weiter gelten. Beide Parkmöglichkeiten sind in privater Hand.

Außerdem fehlen noch die Markierungen auf der Fahrbahn in der Blauen Zone, die jenseits der Schilder in den Zufahrten westlich des Stadtgrabens (in der Mangold-, Haupt- und Biberacherhofstraße) an die Pflicht zur Parkscheibe erinnern, so Hess. Diese Parkscheibensymbole sollen noch in diesem Sommer kommen. Gerade würden die Kosten veranschlagt.

Autofahrer vergessen Parkscheibe

„Es ist ein großes Problem, dass Autofahrer schlichtweg die Parkscheibe vergessen haben“, sagt Hess. Insbesondere Auswärtige würden den Hinweis übersehen oder seien unaufmerksam, aber auch Einheimische. „Die Markdorfer sollten es inzwischen wissen“, meint Hess. Bereits ausgeschildert sind die neu der Blauen Zone zugeschlagenen zwei Parkplätze in der Ravensburger Straße/B 33 beim Schuhgeschäft Heilmeier und die Parkplätze bei Sanitätshaus Kley in der Bussenstraße. Ebenfalls eine neue Regelung gibt es an der Ochsenlücke an der Hauptstraße, 15 Minuten als Kunde des Schuhgeschäfts Schweizer sind noch erlaubt.

Auf den Parkplätzen am Sanitätshaus, gegenüber dem Stadthallenparklatz, gilt sei Mai ebenfalls die Drei-Stunden-Regelung. | Bild: Wex, Georg

„Die Verlängerung auf drei Stunden Parkzeit ist gut angekommen“, sagt Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing. Dennoch sähen einige Händler und Dienstleister noch Anpassungsbedarf. Ihre Ansicht nach hänge dies unter anderem mit der Lage der Geschäfte und der Anzahl der Parkplätze zusammen. In der Altstadt gebe es wenige Geschäfte und Dienstleister und relativ viele Parkplätze. In der Weststadt dagegen um die 40 Geschäfte, Dienstleister und das Gesundheitszentrum und im Verhältnis dazu weniger unbegrenzte Parkplätze in unmittelbarer Nähe.

Dazu komme, dass hier einige Orte, wie das Gesundheitszentrum, Edeka Sulger, Megamix und Drogeriemarkt Müller, eine hohe Kundenfrequenz haben. „Der Durchlauf in der Hauptstraße ist einfach größer“, sagt Fieber. „Die Erweiterung der Blauen Zone auf drei Stunden hat mehr Zufriedenheit gebracht, bei den Kunden und Geschäftsleuten. Und sie hat auch die Gewohnheiten der Markdorfer und Kunden verändert. Es wird zur Selbstverständlichkeit die Parkscheibe mitzuführen und einzustellen.“

50 kostenlose Parkplätze

Die Weiterentwicklung der Blauen Zone werde bald umgesetzt. Auf dem Areal zwischen Eisenbahnstraße und Bahngleisen werden für einen längeren Aufenthalt in der Innenstadt etwa 50 kostenlose Parkplätze für rund 90 000 Euro geschaffen. Nach Auskunft von Michael Schlegel, Leiter des Stadtbauamts, soll der neue Parkplatz Ende des Jahres fertig werden. „Ende Frühjahr war angedacht, dass der Parkplatz bald nach der Sommerpause fertiggestellt wird.

Aufgrund der zeitlichen Verzögerung durch die Ausschreibung, welche der Stadt eine kostengünstiger Herstellung ermöglicht als ursprünglich kalkuliert und der Auslastung der beauftragten Firma gehen wir derzeit von einer Fertigstellung bis Ende 2019 aus“, sagt Schlegel. Diskutiert werde noch über die Parksituation am Ärztehaus in der Bahnhofstraße. Insgesamt hat sich das Angebot von Parkplätzen ohne Höchstparkdauer in der Innenstadt von rund 800 vor der Blauen Zone auf derzeit etwa 315 reduziert. Die Folge ist ein Ausweichen der Menschen, die aufgrund ihrer Arbeit fast den ganzen Tag irgendwo parken müssen in die Nebenstraßen – was zum Teil kritisch gesehen wird.

Mehr als nur Parken

„Allerdings hängt eine florierende Einkaufsstadt nicht nur am Parken, sondern auch an einem attraktiven Angebot, freundlichen Service und sympathisches Umfeld ab“, erklärt Lucie Fieber. So wünsche sich Jung und Alt mehr Bereiche zum Verweilen und Austauschen, zum Arbeiten und Surfen freies W-Lan, im Sommer Brunnen und schattenspendenden Plätze. „Diese Bedürfnis ist am Donnerstag am Wochenmarkt sehr gut erkennbar“, sagt Fieber.