Die Fußball-Fans, die die WM-Begegnung zwischen Deutschland und Schweden in die Stadthalle verfolgen, erleben eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Vor dem Anpfiff überwiegt eine Mischung aus Überzeugung und etwas Verzweiflung, etwa bei Mario Biehl aus Markdorf: "Es kann nur einen Sieg für die Mannschaft geben, es muss!"

Schockstarre nach einer halben Stunde

Als Ola Toivonen in der 32. Minute das Tor für Schweden schießt, durchzieht ein kollektiver Schock die Reihen. "Das kann doch nicht war sein, wie kann denn so etwas passieren", macht Stefan Kreiter seinem Ärger Luft. Und Silvio versteht die Welt nicht mehr, starrt nur noch auf die Leinwand.

"Da fehlt einfach der gewisse Kick"

Dann weicht die Schockstarre. Der Kampfgeist erwacht und auch der Siebenjährige klatscht und brüllt wieder fleißig mit. Belohnt wird das zunächst nicht, recht ruhig geht es in die Halbzeitpause. "Oh je, oh je, wenn die so weiter spielen, dann gibt das nichts", meint Hubert Schmid. Generell überwiegt jetzt die Ansicht, dass die Spieler ohne Biss und Elan bei der Sache seien. "Da fehlt einfach der gewisse Kick und Einsatz, das sah früher besser aus", sagt Simone Kutschig.

Das erste "Jaaa!"

Zur Freude aller in der Halle folgen eine fulminante zweite Halbzeit und zunächst der Ausgleich. Silvio springt von seinem Stuhl und reißt die Arme in die Höhe: "Jaaa!" Jetzt fehlt eigentlich nur noch ein Tor zum Aufatmen, doch die Fans werden auf eine weitere Geduldsprobe gestellt. "Jetzt macht doch das Ding endlich rein", ruft Fabienne Schnurr vom Serviceteam der Stadtkapelle in Richtung Leinwand und scheint allen Anwesenden aus der Seele zu sprechen.

Erlösung in der 95. Spielminute

Dann die Erlösung in der 95. Spielminute: Als Toni Kroos den Siegtreffer erzielt, kennt die Freude in der Stadthalle keine Grenzen mehr. Silvio kann es kaum fassen. Der Siebenjährige fällt seiner Mutter um den Hals und brüllt ihr liebevoll ins Ohr: "Jaaa!"

Auch die Partie gegen die südkoreanische Nationalmannschaft am kommenden Mittwoch wird in der Stadthalle gezeigt. Anpfiff ist um 16 Uhr.

