von Gabriele Münzer

Es ist ihm nicht anzusehen, sein Alter. Geboren am 19. März 1929 konnte Wilhelm Repas gestern gut gelaunt und im Aussehen und Geiste noch jung geblieben seinen 90. Geburtstag begehen. Bürgermeister Georg Riedmann ließ es sich nicht nehmen, dem Jubilar persönlich zu gratulieren und überreichte Wilhelm Repas einen Korb mit Markdorfer Wein und bunten Frühlingsblumen. Er wünsche dem rüstigen Senior viel Gesundheit und hoffe, dass er sich in Markdorf weiterhin wohlfühle, sagte Georg Riedmann.

Bürgermeister Georg Riedmann gratuliert dem Jubilar Wilhelm Repas und überreicht ihm Markdorfer Wein und bunte Frühlingsblüher. | Bild: Münzer, Gabriele

Familie kommt zunächst in einem Auffanglager in Ravensburg unter

In Ungarn, in der Nähe des Plattensees geboren und aufgewachsen, wurde Wilhelm Repas mit seiner Familie 1948 aus der Heimat vertrieben und in Waggons mit ungewissem Ziel verfrachtet. Zeit zu Packen sei keine geblieben, erinnert sich Wilhelm Repas. Nach einigen Tagen seien sie in der ehemaligen DDR gelandet, aber schon nach wenigen Monaten nach Westdeutschland geflohen. Von Frankfurt am Main über Passau führte sie das Schicksal weiter nach Ulm und von dort in eine ehemalige Kaserne nach Ravensburg, die als Auffanglager diente. Die Familie landete wenig später in Goppertsweiler bei Neukirch und fand Arbeit bei einer Baufirma.

Ehepaar lebt seit knapp drei Jahren in Markdorf

1949 folgte der Bau eines Eigenheims in Allmannsweiler. "Wir sind immer mit dem Fahrrad von Goppertsweiler nach Allmannweiler und zurück geradelt, um auf der Baustelle zu arbeiten", erzählte Wilhelm Repas. Ein Jahr später war das Haus fertig und der Garten konnte für die Selbstversorgung genutzt werden. 1954 lernte Wilhelm Repas seine Frau Maria kennen, im Jahr darauf kam Sohn Hans zur Welt. Seine Tätigkeit auf dem Bau hängte er später an den Nagel und arbeitete bis zum Eintritt in den Ruhestand 1987 bei MTU Friedrichshafen. Fortan widmete er sich seinem Garten und seinen Enkelkindern. Seit knapp drei Jahren wohnt das Ehepaar in Markdorf und versorgt sich weitestgehend noch selbst.

Noch heute gehe ihr Schwiegervater fast jeden Tag an der frischen Luft spazieren, erzählte Anne Repas stolz: "Und Kochen, Backen und den Haushalt machen kann er sogar auch."