Die „Wilden Zeiten“ sind vorbei, jedenfalls in der Stadtgalerie, wo am Sonntag die jüngste Ausstellung der Markdorfer Malerinnen und Maler zu Ende gegangen ist. Elf Künstler des örtlichen Kreativkreises zeigten gute fünf Wochen lang Zeichnungen, Skulpturen und Gemälde zum Ausstellungsthema „Wilde Zeiten“. Das Spektrum reichte von abstrakten Arbeiten, etwa von Rolf Maier oder Hendrik Tuttlies, bis hin zu Figürlichem, zum Beispiel von Erika Streif, Monika Schwab oder Edith Anna Beck.

Besucher aus dem Café di Coppola fehlten

„Mit rund 700 Besuchern können wir sehr zufrieden sein“, erklärte Erika Streif, die Organisatorin der Ausstellung und Sprecherin der Markdorfer Malerinnen und Maler. In den vergangenen Jahren habe die Herbstschau des Künstlerkreises zwar stets mehr Menschen in die Stadtgalerie gelockt, im Durchschnitt etwa 1000. Doch sei ja seit Sommer das Café di Coppola geschlossen, sodass dessen Gäste fortfallen, erklärte Erika Streif. Sie hofft, dass es bis zur nächsten Herbstausstellung der Markdorfer Malerinnen und Maler einen neuen Pächter in den Räumlichkeiten des früheren Lampengeschäfts geben wird, das unmittelbar an die Galerie angrenzt.

Neues Motto wird im Februar entschieden

Eine nächste Herbstausstellung jedenfalls scheint insofern sicher, als der Markdorfer Künstlerkreis bereits etliche neue Themenvorschläge gesammelt hat. Was im November 2020 das neue Motto wird, entscheidet sich allerdings erst im Februar, wenn sich die Markdorfer Malerinnen und Maler zu ihrer Jahressitzung treffen.

Sophie Szerdahelyi gewinnt Arbeit von Hendrik Tuttlies

Gefallen sind die Würfel schon in anderer Hinsicht, dies freilich in übertragenem Sinne. Vor dem großen Abhängen der „Wilde Zeiten“-Bilder durch die Künstler wurde, wie an jedem letzten Ausstellungstag, der Gewinner des Bilderrätsels ermittelt. Edith Anna Beck spielte die Glücksfee. Aus den 42 richtigen Antworten auf die Frage, von welchem Bild der im Schaufenster der Stadtgalerie ausgestellte Bildausschnitt stammt, wurde die Gewinnerin gezogen. Es war Sophie Szerdahelyi, die das Bild von Rolf Maier erkannt und dadurch die „Kreaturen“ von Hendrik Tuttlies gewonnen hat.