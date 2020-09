Gestritten wurde im Hause Ertner noch nie. Seit 60 Jahren nicht. Da sind sich Antonia und Eduard Ertner einig. „Wenn etwas ist, diskutieren wir das aus und fertig. Wir sind nicht nachtragend“, sagt Antonia Ertner.

Ohne zu überlegen fügt sie schmunzelnd hinzu: „Ich würde ihn wieder nehmen.“ Ihr Mann Eduard nickt zustimmend. „Vor unserer Heirat habe ich nicht gedacht, dass ich bei einer Frau bleibe“, erzählt er und lacht.

Bürgermeister Georg Riedmann überreicht einen Geschenkkorb mit Wein und die Urkunde des Ministerpräsidenten. | Bild: Julia Leiber

Erstes Treffen in Langenargen

Kennengelernt haben sie sich in Langenargen, wo sie am 31. August 1960 geheiratet haben. Sie wohnten in Oberteuringen und seit 1974 in der Gehrenbergstadt im selben Haus. In den 1970er-Jahren war er auch als Fotograf für den SÜDKURIER tätig, zum Beispiel auf Parteiveranstaltungen.

Das Fotografieren sei damals noch viel aufwendiger als heute gewesen. „Am Sonntagnachmittag haben wir oft Filme im Badezimmer entwickelt und auf einer Leine zum Trocknen aufgehängt“, erinnert sich seine Frau.

Antonia und Eduard Ertner sind seit 60 Jahren glücklich verheiratet. | Bild: Julia Leiber

Keine Langweile bei dem Ehepaar

Er ist zwar seit 26 Jahren in Rente, doch langweilig wird es dem 86-Jährigen nicht. Da seine Frau körperlich eingeschränkt ist, hilft er ihr viel im Haushalt. Außerdem beschäftigt er sich gerne mit alten Computern. Im Wohnzimmer im Eck steht ein aufgeklappter Laptop, an dem er hin und wieder tüftelt. Die Geräte repariert er kostenlos und schenkt sie zum Beispiel der Tafel. Die Technik habe er sich selber angeeignet.

Sie teilen die Leidenschaft für schnelle Autos

Nicht nur darauf ist Eduard Ertner stolz, sondern auch auf sein Auto, ein VW Phaeton mit 240 PS. „Von der Ostsee nach Markdorf sind wir 1080 Kilometer in sieben Stunden gefahren“, sagt er. Als gelernter Automechaniker hat er 28 Jahre bei ZF in Friedrichshafen gearbeitet, seine Frau 22 Jahre.

Antonia Ertner teilt mit ihm die Leidenschaft für Autos. In ihrer Jugend sei sie auch gerne schnell gefahren, erzählt die 81-Jährige. Neben dem Auto hatten sie auch ein Wohnmobil. Mit diesem seien sie öfters nach Mecklenburg gefahren oder mal für ein Wochenende in den hohen Norden bis nach Schweden.

Ihr Wohnmobil haben sie vor ein paar Jahren aus gesundheitlichen Gründen verkauft. Doch sie sind froh, dass sie so viele gemeinsame Reisen unternommen haben.