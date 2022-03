von Leonie Georg

Nicole Neumann betritt den Friseursalon Alcatraz in Markdorf an diesem Donnerstagmorgen ausnahmsweise nicht, um etwas für sich und ihr Erscheinungsbild zu tun, sondern um jemand anderem eine Freude zu machen. Auch ihr Erscheinungsbild wird sich dabei aber ganz gravierend ändern: Die 29-jährige Markdorferin hat ihre Haare über zwei Jahre lang wachsen lassen, mit einem Ziel: krebskranken Kindern und Frauen mit einer Haarspende wieder ein bisschen Normalität zu ermöglichen.

Der Anstoß kam im Lockdown

Stolze 41 Zentimeter lang ist nun der Haarzopf, den sich Nicole Neumann beim Friseur abschneiden lässt. Im Frühjahr 2020, mitten im ersten Lockdown, hatte sie eine Dokumentation über die Herstellung von Echthaarperücken im Fernsehen gesehen. Der Bericht verfolgte die Reise der Haarspenden zu ihrer Verarbeitung in die Perücken-Manufaktur bis hin zu ihren späteren Besitzern. In vielen Fällen sind das Krebspatienten, die nach der Chemotherapie ihre Haare verloren haben.

Zur Person Nicole Neumann (29) stammt aus der Markdorfer Bäckerfamilie Neumann und ist die Tochter von Bäckermeister Ralph Neumann. Sie arbeitet als Pharmakantin. In ihrer Freizeit trifft sie sich gerne mit Freunden und ist begeistertes Mitglied der Historischen Narrenzunft Markdorf.

„Gerade für Kinder und Frauen ist es so schlimm, die Haare durch eine Chemotherapie zu verlieren“, betont Nicole Neumann. Sie machte sich im Internet schlau und stieß auf die Webseite einer Organisation, die Haarspenden entgegennimmt, um sie dann in der dazugehörigen Zweithaarmanufaktur Rieswick zu qualitativ hochwertigen Echthaarperücken zu knüpfen.

Haare sind kein Abfall, sondern wertvoll

Die Grundidee der Spendenaktion sei es, so sagt Geschäftsführer Max Rieswick, aus dem Abfall beim Friseurbesuch noch etwas Sinnvolles zu machen. Sein Unternehmen bietet deshalb die Möglichkeit an, den Zopf, der nach dem Friseurbesuch überbleibt, zu spenden, um daraus einen medizinischen Haarersatz zu machen. Zudem hat der Spender auch die Möglichkeit, den Wert der Haare einer wohltätigen Organisation zukommen zu lassen. Vor etwa zwei Jahren hat der Familienbetrieb zusammen mit der Stiftung „It‘s for kids“ eine weitere Aktion ins Leben gerufen, mit der krebskranken Kindern und Jugendlichen eine Echthaarperücke zuzahlungsfrei ermöglicht werden kann.

Diese Haarpracht kommt weg: 41 Zentimeter lang sind Nicole Neumanns Haare, bevor Friseur Robert Bosch sie abschneidet. | Bild: Leonie Georg

Die Mitarbeitenden von haare-spenden.de seien es auch, die die Perücken an die Kunden überreichen. Dies, so Max Rieswick, sei immer ein ganz besonderer Moment: „Man merkt schon, dass man den Kunden wieder ein bisschen Normalität im Sinne von Haaren wiedergeben kann, sodass sie sich im Spiegel wiedererkennen. Dann sieht man richtig, wie ihre Augen anfangen zu leuchten und ein bisschen Selbstbewusstsein und auch Kraft zurückkommt“, sagt er im Gespräch mit dem SÜDKURIER: „Oft ist für die Menschen der Haarausfall das Schlimmste an der ganzen Krankheit. Und da ein bisschen Hilfestellung zu leisten in Form von Haaren, macht den Beruf auch so besonders.“

Mindestens 25 Zentimeter lang müssen die Haare sein

Um diese Momente der Freude zu ermöglichen, braucht es Menschen wie Nicole Neumann, die sich von ihren Haaren trennen können. „Von solchen Menschen lebt das ja auch. Man muss den Mut haben, es zu tun. Denn wenn keiner seine Haare spendet, kommen solche Haarteile und Perücken auch nicht zustande“, sagt auch Friseur Robert Bosch, während er der 29-Jährigen ihre neue Kurzhaarfrisur zurechtschneidet. „Das ist bei Nicole natürlich toll, weil sie nicht so verhaftet ist mit ihren Haaren“, ergänzt er.

Nach ihrem Entschluss ließ sie sich extra bei ihm auch ihre Strähnchen herausnehmen, da die Haare für eine Spende im besten Fall natürlich sein sollten. Voraussetzung für eine Haarspende ist eine Mindestlänge von 25 Zentimetern. Die Haare müssen vor dem Abschneiden gewaschen und gekämmt sein und vor dem Abschicken gebündelt werden.

Ein neuer Look: So sieht Nicole Neumann nach ihrem Friseurbesuch aus. Ihre Haare sind wieder kinnlang. So hatte sie sie getragen, bevor sie den Entschluss zu ihrer Haarspende gefasst hatte. | Bild: Leonie Georg

Nicole Neumann hält nun stolz den Zopf in ihren Händen. Ihre Haare sind jetzt wieder kinnlang, so wie vor dem Entschluss zur Spende. Bei wem ihre Haare letztendlich landen, erfährt sie nicht. Das spiele für sie aber auch keine Rolle, sagt sie. Auf die Frage, ob sie es wieder tun würde, stimmt sie entschlossen zu, denn: „Für mich sind es nur Haare, für andere ist es ein Lebensgefühl.“