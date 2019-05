Nein, so richtiges Südstaaten-Feeling wollte beim gestrigen Dixiefest anfangs nicht aufkommen. Dafür waren einfach die Temperaturen zu weit im Keller. „Vor zwei Jahren war das Wetter miserabel, vergangenes Jahr war es heiß und schön, wir können also davon ausgehen, dass wir nächstes Jahr wieder Spitzenwetter haben“, sagte um 12 Uhr Bürgermeister Georg Riedmann bei der Eröffnung.

Aufgrund der kalten Temperaturen ist Tomy, der Gaukler, vom Latschebrunnen umgezogen ins Doschhaus, um mit den Kindern bunte Bilder zu malen. | Bild: Helga Stützenberger

Einzelhandel profitiert vom Wetter

Man hatte sie zwar nicht vergeblich gesucht, die tanzenden Menschen in Markdorfs Innenstadt, und manche zeigten sich sogar von ihrer ausgelassensten Seite, aber der Wind, der zeitweilige Regen und die fiesen, von der Seite ins Gesicht stechenden Graupelkörner waren anfänglich echte Spaßbremsen. Was die Einkaufslustigen nicht davon abhalten ließ, den Sonntagnachmittag in Markdorf und den offenen Geschäften zu verbringen. „Ich glaube, den Einzelhändlern spielt dieses Wetter ganz gut entgegen“, sagte Saskia Friedrich-Rother von Markdorf Marketing. „Da ist man froh, wenn man sich in den Geschäften immer wieder aufwärmen kann.“

Singing in the Rain... Der satte Sound der Dixie-Company lässt sich im Schlosshof auch unter Regenschirmen gut hören. | Bild: Helga Stützenberger

Erstaunlich rasch füllten sich aber dennoch die Gassen und Straßen, und auch Petrus zeigte im Verlauf des Nachmittags ein Einsehen. Wenngleich Handschuhe vonnöten gewesen wären und Josh Pathel von der Band „Knapp ein Jahr“ die Überlegung anstellte, ob man an der kleinen Bühne vor dem Rathaus nicht gut daran täte, gründlich zu streuen. „Glatteis auf den Pflastersteinen wäre für die Line-Dancer fatal.“ So schlimm sollte es aber nicht kommen, und mit dem Ende des Nieselregens begann sich langsam die heitere Stimmung in der Stadt auszubreiten.

„Get lucky!“ ließen sich die Mädels in ihren rosa-weiß gepunkteten Gummistiefeln nicht zweimal sagen. Polonaise tanzen lässt sich zum Sound von Vive la Bräss auch vor dem Proma. | Bild: Helga Stützenberger

Fröhliche Kinder auf dem Flohmarkt

Wacker in rosa Gummistiefeln tanzte eine Reihe bestens gelaunter Mädels vor dem Proma zu den fetzigen Rhythmen von Vive la Bräss und Pharell Williams Welthit „Get lucky“. Wetter? Welches Wetter? Nur die Kinder auf dem Kinderflohmarkt konnten einem etwas leid tun, was sie aber selbst gar nicht so empfanden. „Wir haben schon eine ganze Menge verkauft, es gibt ja nur so wenige Stände hier“, freuen sich Leonie und Sofie. „Sogar eine Jacke hat jemand gekauft!“, sagte Leonie. Karim dagegen hat noch einen echten Joker auf seiner ausgebreiteten Decke liegen. Die alten Rollschuhe von seinem Vater Mustapha El Bakali. „Man kann die Rollen austauschen gegen Kufen, auch die habe ich hier zu verkaufen“, freut sich Karim. An diesem Tag bestimmt ein schlagkräftiges Verkaufsargument

Die alten Rollschuhe seines Vaters Mustapha El Bakali, welche zu Schlittschuhen umfunktioniert werden können, will Karim auf dem Flohmarkt an den Mann oder die Frau bringen. | Bild: Helga Stützenberger

Apropos schlagkräftig: „Wir hätten wohl einen Eispickel gebraucht, um heute nach Gold zu schürfen“, lacht Tomy, der Gaukler, der kurzerhand vom Goldschürfer am Latschenbrunnen zum Maler im Doschhaus geworden ist. Und die Kinder tun gut daran, sich im beheizten „Atelier“ in Öl und Tempera zu üben anstatt im eisigen Wasser zu fischen. Und während der Wind weiter um die Ecken pfeift, werden mancherorts die Dixieklänge leiser, die Musiker widmen sich irgendwo einem Heißgetränk und die nassen Instrumente trocknen langsam wieder ab.

Matthieu, Musiker von Vive la Bräss, macht vor dem Proma mit dem Megafon beste Stimmung zu Pharrell Williams Welthit „Get lucky“. | Bild: Helga Stützenberger