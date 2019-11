Wenn alle da sind, wird es schon ziemlich eng in der Turnhalle der Jakob-Gretser-Grundschule. So wie gestern Morgen in der zweiten Stunde – als sich die 380 Schüler auf dem Hallen-Parkett eingefunden haben. Dies zur ersten Schulversammlung in diesem Halbjahr, zu der sie Grundschulrektor Andreas Geiger begrüßte. Lange redete er nicht, schließlich gab es ein gedrängtes Programm. In das – um die Zusammenkunft aufzulockern – Tanz sowie Turn und Musik-Darbietungen eingestreut waren.

Markdorf Jakob-Gretser-Schule: Stadt und Gemeinderat ziehen die Notbremse Das könnte Sie auch interessieren

Zum Beispiel der Toiletten-Rap, den die Klasse 4a auf die Turnhallen-Bühne brachte. „Saubere Toiletten“, rappten die Kinder in rhythmischen Sprechgesang, „saubere Toiletten, das will doch jeder – wetten?!“ Auf dem Hallenboden wurde eifrig mitgewippt. Der Rap kam an. Und die jungen Rapper hoffen: auch die Botschaft. Denn, so hatte Schulleiter Andreas Geiger am Rande der Schulversammlung berichtet, „die Sauberkeit der Toiletten ist bei uns leider ein Dauerthema, das sich durch sämtliche bisherigen Schulversammlungen zieht“. Mehr Rücksicht, mehr Sorgfalt – etwa „beim Zielen“, wie es in dem Rap der Schüler hieß, gehört zu den Vorsätzen für die Zukunft.

Markdorf Provisorium an der Jakob-Gretser-Grundschule bleibt bestehen Das könnte Sie auch interessieren

Nur hin und wieder musste Schulsozialarbeiterin Tina Thiel, eine der Moderatorinnen am gestrigen Morgen, um etwas mehr Ruhe bitten, was in Anbetracht der großen Zahl der Schüler doch recht bemerkenswert scheint. Offenbar ist das, was die Jakob-Gretser-Grundschule als eines ihrer „Ziele im Sozialverhalten“ formuliert, längst angekommen in den Köpfen der Schüler. „Gemeinschaftsgerechtes Verhalten“ soll erlernt und auch praktiziert werden. So wie nun bei der Schulversammlung. Das Gremium diente unter anderem dazu, allen Schülern zu erklären, was die Aufgaben von Klassensprechern sind. Gleichzeitig luden Carlos, David, Philipp, Lara, Eliana, Jenny und Jetarda, die sieben jungen Moderatoren der Schulversammlung, ihre Mitschüler dazu ein, sich für dieses Amt zu engagieren.

Markdorf Zurück auf Los: Pläne zur Erweiterung der Jakob-Gretser-Grundschule werden neu aufgerollt Das könnte Sie auch interessieren

Es wurde auch angeknüpft an die letzte Schulversammlung. Was sich die Schüler damals als Spielsachen für die Pausen-Bewegungskiste gewünscht hatten und was nun angeschafft worden ist, das präsentierten die Moderatoren. Und es kam der Hinweis, dass die Stadt möglicherweise noch eine neue Rutsche spendiert und der Grundschulförderverein eine neue Wippe, das dann aber erst im nächsten Jahr. Unter der Rubrik „Highlights“ gab es Einblicke in besondere Aktionen und Erlebnisse. Spannend dürfte die nächste Schulversammlung am 26. März werden, wenn sich der Spitalfonds-Leiter Heinrich Lang und sein Koch, Ralf Bartl, in die Küche gucken lassen beziehungsweise, in der dann wieder vollen Turnhalle, den Kindern ihre Arbeit darstellen und Fragen zum Schulessen beantworten werden.