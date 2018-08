von Eva Maria Vaassen

Seit Dienstag muss sich ein 37-jähriger Mann aus Markdorf wegen Drogenhandels in 72 Fällen vor dem Landgericht Konstanz verantworten. Zwischen Mitte 2016 und Ende 2017 soll er etwa einmal wöchentlich Marihuana und in einem Fall Kokain an einen festen Abnehmer verkauft haben. Die Deals sollen in seiner Wohnung abgewickelt worden sein.

Lieferung von 50 Kilogramm Marihuana vereinbart

Im Februar 2018 soll er mit einem Mann eine Lieferung von insgesamt 50 Kilogramm Marihuana vereinbart haben. Es sei geplant gewesen, die Drogen gewinnbringend im Raum Markdorf zu verkaufen. Als der Verkäufer wenige Tage später eine erste Lieferung von 15 Kilogramm Marihuana übergab, konnten beide aufgrund von Überwachungsmaßnahmen festgenommen werden. Kurz zuvor soll der 37-Jährige von einem anderen Drogenhändler 650 Gramm Kokain bezogen haben.

Kokainkonsum stieg rasant an

Vor Gericht räumte der 37-Jährige nur pauschal und indirekt ein, mit Drogen gehandelt zu haben. Er habe seit dem 18. Lebensjahr als Bauhelfer gearbeitet. Dann sei er arbeitslos geworden, habe aber kein Arbeitslosengeld beantragt, weil sein Bruder ihn finanziell unterstützt habe, erklärte er. Erst vor drei Jahren habe er angefangen, Amphetamin zu konsumieren. Davon seien ihm die Zähne ausgefallen. Er stieg auf Kokain um. Dabei habe sich die Menge rasant gesteigert. Zuletzt habe er pro Tag Kokain im Einkaufswert von 400 bis 500 Euro konsumiert, berichtete er.

Wegen Diebstahl und Körperverletzung vorbestraft

"Das Zeug hat mich kaputt gemacht", stellte er fest. Seit Mitte Februar sitzt er im Gefängnis. Der 37-Jährige ist vielfach wegen Diebstählen und Körperverletzungsdelikten vorbestraft und stand zum Zeitpunkt der vorgeworfenen Taten unter doppelter Bewährung. Vor zwei Jahren schlug er betrunken auf einer Fasnachtsveranstaltung in Unteruhldingen zu. Ende vorigen Jahres verletzte er drei Männer in einer Kneipe in Markdorf. Vom Gericht dazu befragt, meinte er: "Die letzten beiden Male waren bescheuert, da hatte ich einen Blackout."

Zwei Zeugen erscheinen nicht

Zwei für das Verfahren wichtige Zeugen sind nicht vor Gericht erschienen. Sie hatten bereits angekündigt, keine Angaben zu machen. Da gegen sie ebenfalls noch ermittelt wird, haben sie laut Paragraf 55 der Strafprozessordnung ein Zeugnisverweigerungsrecht. Das Gericht ordnete an, dass sich die Prozessbeteiligten, insbesondere auch die Schöffen, anhand mehrerer vorgelegter Wortprotokolle im Selbstleseverfahren informieren sollen.

Weitere Zeugen und Sachverständiger werden gehört

In dem auf drei Tage angesetzten Prozess sollen dann weitere Zeugen und ein Sachverständiger gehört werden. Mit einem Urteil ist Ende der Woche zu rechnen, falls das Gericht und der Vertreter der Staatsanwaltschaft tatsächlich auf die persönliche Befragung der beiden wichtigen Zeugen verzichten können.

