von Kerstin Oettle

„Mensch Papa, versuch mal, mit dem Auto so hochzuspringen wie die anderen Profis auch.“ Der fünfjährige Jonas spornte seinen Papa Simon David beim Lenken eines Modellbau-Racers an. Vater und Sohn waren am Sonntag aus Kressbronn zur Eröffnung der RC-Rennstrecke in Markdorf gekommen, die nach fünfjähriger Bauzeit fertiggestellt worden war.

Lenken mit dem Joystick nicht so einfach

So hatten Vater und Sohn die Möglichkeit, selbst mal selbst eines dieser Modellbau-Racer im Maßstab 1:8 über die Pisten und Schanzen flitzen zu lassen. Dass das nicht so einfach ist, wie es aussieht, konnte der kleine Jonas selbst erfahren. „Mit dem Joystick zu lenken und Gas zu geben von hier oben ist ganz schön schwierig, aber macht Riesenspaß“, sprudelte es aus dem kleinen Kressbronner heraus, der über das ganze Gesicht strahlte und bei fast 40 Grad total verschwitzt war.

Heiße Stimmung am Grill

Noch heißer war es für die drei Damen am Grill, die sich um das leibliche Wohl der Gäste kümmerten. Aber sie waren bester Stimmung, weil trotz der hohen Temperaturen viele Besucher auf die Strecke kamen. „Seit zwei Jahren liegt der Modellbausatz im Keller und das war jetzt die Gelegenheit, daraus einen fahrbaren Flitzer zu bauen und ihn hier auszuprobieren“, erzählte Rüdiger Kruse aus Bavendorf und war begeistert von der Strecke.

350 Meter flitzen die RC-Racer über den Rasen. Die Strecke ist mit Kurven und Schanzen gespickt. | Bild: Kerstin Oettle

Fast durchweg männliche Lenker

Die fast durchweg männlichen Lenker auf dem drei Meter hohen Führerstand waren sich einig, dass diese fast 350 Meter lange, mit Kunstrasen verlegte Strecke samt der vielen Kurven und Schanzen eine echte Alternative zu den Parkplätzen ist, auf denen sie sonst ihre Modellautos fahren lassen. „Außerdem sind hier echte Profis, die man fragen kann und bei auftretenden technischen Problemen ist gleich ein Schrauber am Start“, bestätigte Simon David.

Autos dank Elektroantrieb leise

Dass allerdings die Geräuschkulisse nicht zu vergleichen ist mit Renntagen von früher, liegt an den leiseren, elektrobetriebenen, aber doch bis zu 75 Stundenkilometer schnellen Modellautos, die fast 85 Prozent der Vereinsmodelle ausmachen, erzählte Reinhold Malassa, Vertreter des MCC Markdorf und des AuMSC. Dennoch war die Rennatmosphäre an der ganzen Strecke zu spüren, wo Racer durch die Luft schanzten und „große Jungs“ konzentriert mit Joysticks hantierten.