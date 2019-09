von sk

Der Imkerverein Markdorf veranstaltete am Lehrbienenstand in Meersburg-Baitenhausen einen Kurs, um die Grundlagen der Imkerei weiterzugeben. 34 Teilnehmer, darunter 22 Frauen, hatten laut Mitteilung des Vereins an vier Theorie- und 13 Praxisterminen am Lehrbienenstand unter der Regie von Helmut Knäple viel über das Handwerk gelernt. „Die Imkerei ist längst nicht mehr eine reine Männerdomäne“, befand Klaus Schmieder, Präsident des Badischen Imkerbundes, bei der Überreichung der Urkunden.

Damit sie ihr neu erlerntes Wissen auch zeitnah anwenden können, durften die Teilnehmer ein eigenes Jungvolk mit nach Hause nehmen, das sie von nun an betreuen. Bienenvölker vermehren sich durch Teilung und der Imker kann dabei nachhelfen, indem er sogenannte „Ableger“ bildet. Aus einem vorhandenen starken Bienenvolk werden Brutwaben und Futterwaben entnommen. Eine große Anzahl Bienen muss natürlich auch dabei sein. Sie füttern eine der Brutzellen mit „Gelee Royale“ und es wächst eine neue Königin heran.

So sind im Laufe des Kurses 28 neue Bienenvölker entstanden, die dabei permanent von den Jungimkern betreut wurden. Weitere Futtergaben und Maßnahmen zur Bekämpfung der Varroamilbe sind notwendig und für die Ableger überlebenswichtig. Durch jahrzehntelange Erfahrung sei Helmut Knäple ein idealer Lehrer, der jeden Handgriff bei diesen Arbeiten beherrsche und das den Teilnehmern sehr gut vermitteln konnte. „Helmut war jederzeit geduldig mit Erklärungen bei Anfängerfragen parat“, freute sich ein Teilnehmer.

Nächster Kurs 2021

Ein Honigkurs soll nun die Ausbildung abrunden. Darüber hinaus können die Teilnehmer im nächsten Jahr ihr Wissen im Hinblick auf die Züchtung neuer Bienenköniginnen erweitern. In 2021 beginnt ein neuer Kurs, Interessenten seien immer willkommen, heißt es seitens des Vereins.

Informationen im Internet:

http://imkerverein-markdorf.de