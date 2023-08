Markdorf vor 2 Stunden

32-Jähriger kündigt Ladendiebstahl zuvor bei der Polizei an

Mit einem eher ungewöhnlichen Fall hatten es Beamte des Polizeipostens Markdorf am Donnerstag zu tun. Ein 32-jähriger Mann hatte in einem Discounter gestohlen und seine Tat zuvor per E-Mail bei der Polizei angekündigt.