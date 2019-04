Am Samstag hat die Freiwillige Feuerwehr zu ihrer alljährlichen Hauptübung eingeladen. Viele Zuschauer haben sich schon früh eingefunden. Auf den Bänken vor der Kirchenmauer besetzen sie die bequemsten Plätze. Beim Rathaus werden drei Szenarien gezeigt. Mitglieder der aktiven Mannschaft, unterstützt vom Deutschen Roten Kreuz, bergen eine „eingeklemmte Person“ – in Wahrheit ein Dummy aus Kunststoff – aus seinem Fahrzeug, dann führen die Jugendlichen der Jugendfeuerwehr einen Löschangriff auf den Rathausbrunnen vor und schließlich wird der Brand des Fachwerkgebäudes zwischen Eiscafé und Rathaus simuliert, bei dem aus den Vereinsräumen in den oberen Geschossen Menschen zu retten sind.

Feuerwehrkommandant Daniel Kneule als Moderator

Der künstliche Nebel quillt schon durch die Ritzen der verschlossenen Fensterläden. Doch zunächst gilt es, den Dummy zu bergen. Feuerwehrkommandant Daniel Kneule erläutert den rund 300 Zuschauern das Vorgehen der mit Blaulicht eingetroffenen Mannschaft. Kneule erklärt die Rolle des Einsatzleiters, der den Unfallort inspiziert.

Video: Jörg Büsche

Fahrer muss aus verunglücktem Auto befreit werden

Mit zu hoher Geschwindigkeit aus Richtung Marktplatz kommend, habe der Fahrer die Beherrschung über sein Fahrzeug verloren, sei mit dem Auto gegen einen der Blumenkübel vor dem Rathaus geprallt und könne sich nun nicht mehr aus eigener Kraft befreien.

Video: Jörg Büsche

Neues Fahrzeug der Wehr kommt zum Einsatz

Spreizer, Schere, Hebezylinder und vieles mehr – kurz: alles was es zur technischen Hilfeleistung für die Menschenrettung braucht, befindet sich an Bord des neuen Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeugs, kurz HLF 20. Im Herbst angeschafft, birgt das neue Einsatzfahrzeug einen Tank für 2000 Liter Wasser. In der Zuschauermenge steht auch Jörg Wiggenhauser von der Stadtverwaltung. Zu seinen Aufgaben gehört die Gerätebeschaffung für die Feuerwehr.

Wirklich spritzen durfte am Samstagnachmittag nur die Jugendfeuerwehr. Für die Aktiven blieb es bei einer Trockenübung. | Bild: Jörg Büsche

Lob für Einsatz der Jugendfeuerwehr

Ausgerollt werden an diesem Nachmittag etliche Meter Schlauch, angeschlossen an Überflurhydranten und an Fahrzeugtanks. Richtig spritzen darf heute aber nur die Jugendfeuerwehr. „Fast so professionell sie unsere aktive Wehr“, lobt Kommandant Kneule das umsichtige Vorgehen der Jugendlichen, nachdem sie eine Leitung hin zum Rathausbrunnen gelegt haben und nun in Richtung des österlich geschmückten Brunnenaufbaus strahlen.

Statisten werden per Drehleiter gerettet

Beim Brand der Tourismus-Information und der Vereinsräume darüber bleibt also alles trocken. Spannend wird das Vorgehen der Feuerwehr trotzdem, denn die Drehleiter kommt zum Einsatz. Schließlich werden fünf Menschen aus dem Gebäude gebracht. Der Kommandant zeigt sich zufrieden. Bürgermeister Georg Riedmann gleichfalls. Wie bei realen Großbränden auch, lässt er sich beim Einsatz über das Geschehen informieren. Heute bittet er um Applaus für die Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rotem Kreuz.

Rund 300 Zuschauer verfolgten die Hauptübung der Freiwilligen Feuerwehr Markdorf. | Bild: Jörg Büsche