von SK

Markdorf – Seit 30 Jahren besteht die Partnerschaft zwischen den katholischen Gemeinden Markdorf und Huancaray im abgelegenen Hochland von Peru. Nun besuchte eine sechsköpfige Delegation aus Markdorf, mit Regina und Fredy Lorenz mit Tochter Ann und Ehemann Arturo sowie Dorothea und Kurt Rogalla, erneut Huancaray, um mit den Freunden das 30-jährige Jubiläum zu feiern und zu schauen, wo der Schuh am meisten drückt, berichtet die Huancaray-Gruppe. Ein herzlicher Empfang mit abenteuerlicher Fahrt zu dem entlegensten Ort, der nun auch mit Trinkwasser versorgt wurde, sowie der Besuch aller Projekte und schließlich die Messfeier mit anschließendem Fest mit 300 Personen zeigten, dass alle gespendeten Gelder ihr sinnvolles Ziel gefunden haben, in 13 000 Kilometern Entfernung. Als neue Projekte wurden etabliert: Ein Erstlingspaket für die Neugeborenen, feste Schuhe für die Barfüßigen und Schuluniformen für die Familien, die sonst ihre Kinder nicht in die Schule schicken könnten.

Nach den Ferien wird die Perugruppe für alle Interessierte eine Reisenachlese anbieten. Die Gruppe ist offen für alle, die in dieser Partnerschaft mitarbeiten wollen. Auch jüngere Personen, die mit spanisch sprechenden Menschen in Kontakt treten wollen, sind eingeladen. Derweil freuen sich alle auf den Gegenbesuch aus Huancaray im Oktober, die Vorbereitungen laufen schon.

Damals von der Frauengemeinschaft um Helga Konzet-Horn gegründet, begann die Partnerschaft anfangs als eine rein spirituelle Freundschaft. Nach den ersten Besuchen vor Ort wurde klar, dass die Not in der Andenregion in Höhe von 2800 bis 4000 Metern Höhe immens groß war, es fehlte an allem: sauberes Trinkwasser, gesundes Essen, medizinische Versorgung, Schuhe, Bildung. Eine überwältigende Hilfswelle der Markdorfer und auch Auswärtiger unterstützt nun seit Jahrzehnten diese Dörfer mit der Finanzierung von Projekten: Wasserleitungen, Schulspeisung, Schulausflüge, kostenlose Medikamente, Unterstützung der Schwangeren, Einzelfallhilfe bei Behinderten und Alleinerziehenden.

Kontaktaufnahme ist per E-Mail möglich: Markdorf-Huancaray@gmx.de oder Helga Konzet-Horn,Tel. 0 75 44/68 78.

