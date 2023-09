Früher war alles besser? Weit gefehlt. Nun, zumindest, was die Schulen anbelangt. Das erfuhren Mütter, Väter und Großeltern der 139 Fünftklässler, die sich nach den großen Ferien zum Schulstart am Gymnasium des Bildungszentrums (BZM) eingefunden hatten. Sie erfuhren es von einer Zeitzeugin, nämlich von der Gymnasialdirektorin Diana Amann, die von ihrem ersten Schultag am BZM erzählte: Der Bus, der sie von ihrem Wohnort Bermatingen nach Markdorf gebracht hatte, hielt beim Aldi-Parkplatz. „Ich bin dann einfach den anderen Schülern hinterhergelaufen.“ Bis zu jener Wendeltreppe, an deren oberen Ende ihre Klassenlehrerin stand, um die Namen der unten versammelten Kinder aufzurufen. Danach ging‘s in den Klassenraum, alles ohne große Umstände.

Weit mehr Gedanken machen sich Schulen und Lehrkräfte heute. Da sind zum Beispiel jene, die mit ihren Klassen Lieder zur Begrüßung der neuen Schüler einstudieren. Lieder wie „Let it be“ von den Beatles, das Musiklehrer Gunther Rey die Klasse 6a singen ließ. Bei dem insbesondere die 30 Schüler des bilingualen – also auf Englisch und auf Deutsch unterrichteten Zuges der BZM-Realschule – schon bald den Text übersetzen können werden. Und dann wissen, dass „Let it be“ kein Appell zum Aufgeben ist, sondern, ganz im Gegenteil von Trost und Sorgenfreiheit singt.

Solcher Ermunterung bedarf es wohl schon, denn auf die Fünftklässler kommen nach dem Abschied von ihren Grundschulen neue Zeiten zu. Realschulrektorin Marianne Licciardi-Haberbosch sprach von Abenteuern. Sie meinte damit aber neue, andere Fächer und Lernbereiche, in denen es überaus spannende Inhalte zu entdecken gilt. Die Rektorin sicherte den Kindern als auch den Eltern ihre volle Unterstützung zu. Aber auch die der Lehrer, deren Begeisterung und Engagement die Schulleiterin hervorhob. Das gesamte Kollegium eine ein Ziel: dass alle Schüler ihre Talente entdecken, ihr Wissen erweitern, aber auch neue Freunde finden an der Schule. Und für den Fall, dass es in puncto Miteinander oder Lernfortschritt doch einmal hapert, versprach Beratungslehrer Oliver Martin den 156 Fünftklässlern der Realschule seinen Beistand, beziehungsweise den der Schulsozialarbeiter Laura Kovacs und Jan Münzer.

Mit einem entschieden heftigeren „We Will Rock You“ von Queen begrüßte die Klasse 6c von Margit Looser ihre neuen Mitschüler am Gymnasium. Anschließend kamen Pfarrerin Kristina Wagner und Pastoralreferent Simon Eichelmann dann noch auf mögliche Sorgen zu sprechen – und von der Wichtigkeit eines ungebrochenen Selbstwertgefühls. An Menschen, die sich Gedanken machen um die Zukunft von Fünftklässlern, herrscht wie es aussieht also kein Mangel.

Ob künftig das Raumangebot noch ausreichen wird, fragt sich Schulleiterin Amann angesichts zu erwartender Schülerzahlen. „Sollten wir das nächste Schuljahr wieder fünfzügig beginnen müssen, wird es sehr, sehr eng.“ Denn auch die Realschule sei nun sechszügig ins neue Schuljahr gestartet. Schon jetzt gebe es für die Oberstufenschüler keine eigenen Klassenräume mehr. Sie wandern von Kurs zu Kurs. Immerhin sei das Gymnasium mit hinreichend vielen Lehrkräften versorgt. Der Bedarf sei zu 97 Prozent abgedeckt, so Amann.