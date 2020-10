von SK

Polizeistreifen mussten am vergangenen späten Mittwochabend zwei Mal wegen eines betrunkenen Mannes los. Laut Polizeibericht hat ein 26-Jähriger gegen 23 Uhr erst in einem Imbiss an der Hauptstraße und kurze Zeit später in einer Tiefgarage der Straße „Im Kapuzineröschle“ randaliert und laut geschrien. Polizeibeamte haben den alkoholisierten Mann in Gewahrsam genommen.

Laut Alkoholtest 2,8 Promille im Blut

Laut Polizei hat ein Atemalkoholtest einen Wert von 2,8 Promille ergeben. Schon als der Mann zum Streifenwagen gebracht werden sollte, „sperrte sich der 26-Jährige vehement, trat mit den Beinen nach den Einsatzkräften und beleidigte sie“, heißt es im Polizeibericht weiter.

Hinweise an den Polizeiposten Markdorf

Der Vorgang dürfte von einigen Anwohnern im Bereich der Straße „Im Kapuzineröschle“ beobachtet worden sein. Der Polizeiposten Markdorf, der wegen tätlichen Angriffs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt, bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0 75 44/9 62 00 zu melden.