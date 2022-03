Schlagartig ist die Containerstadt zwischen Kindergarten, Mehrzweckhalle und Grundschule in Leimbach fast um die Hälfte geschrumpft: Am Donnerstag und am Freitagvormittag wurden die 25 Container auf dem Platz an der Rückseite der Halle abgebaut und abtransportiert.

Nach mehr als zwei Jahren Standzeit waren sie ein gewohnter Anblick: Die 25 Container am Kindergarten in Leimbach. Nun wurden sie abgebaut und abtransportiert. | Bild: Grupp, Helmar

In ihnen hatten seit November 2017 die U3-Kinder des innerstädtischen Kindergartens St. Elisabeth während dessen Sanierung und Umbaus eine vorübergehende Heimat gefunden, ebenso wie U3-Kinder anderer Markdorfer Kindergärten. Während die Kinder inzwischen wieder in St. Elisabeth in der Spitalstraße spielen oder in den seither neu errichteten Kindergarten „Storchennest“ in Markdorf-Süd eingezogen sind, standen die grauen Container zuletzt verwaist da.

Im Zeitlupentempo hebt sich der Container von seiner Stellfläche. 25 Stück davon müssen auf Tieflader geladen und abtransportiert werden. Bis Freitagmittag sollen die Arbeiten beendet sein. | Bild: Grupp, Helmar

„Am 15. November 2017 waren die Container angeliefert worden“, erinnert sich Andreas Freitag, Hausmeister an der Grundschule und am Kindergarten in Leimbach. Im T-Shirt steht Freitag an diesem fast schon frühsommerlichen Donnerstag auf der sich leerenden Fläche hinter der Mehrzweckhalle und hält den Kontakt zu den Bauarbeitern, Kran- und Lkw-Fahrern, die die Container Fuhre um Fuhre von der Plattform lösen und auf die Sattelschlepper verfrachten.

Video: Grupp, Helmar

Die Mitarbeiter des Kran-Teams der Stockacher Firma Schmidbauer und die Lkw-Fahrer von Krantransporte Eisele aus Dettingen/Erms arbeiten dabei Hand in Hand. Alles klappt auf kurzen Zuruf. Man kennt sich, weil man schon oft zusammen geschafft hat.

Grundschulcontainer bleiben noch bis 2024

Freitagvormittag sollen die letzten Container aufgeladen werden und ihre Reise zurück nach Reutlingen antreten. Das sei fix, sagt einer der Kranführer und lacht: „Spätestens um Zwölf muss ich hier weg sein.“

Das ist Millimeterarbeit: Passgenau muss der Kranführer den Container auf dem Tieflader aufsetzen, damit der anschließende Transport gefahrlos über die Bühne gehen kann. | Bild: Grupp, Helmar

Da bleiben müssen hingegen noch die restlichen Container des selben Anbieters, die unterhalb neben dem Pausenhof der Grundschule stehen. Denn die soll in den kommenden Jahren umgebaut und erweitert werden. Bis die Schule fertig ist, müssen die Grundschüler die Container interimsweise weiter nutzen, für weitere zweieinhalb Jahre. „Wir planen mit den Containern bis September 2024“, sagt Monika Schneider, stellvertretende Amtsleiterin im Stadtbauamt auf Anfrage. Zumindest ein Containerdorf bleibt Leimbach also noch für eine Weile.