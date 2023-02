Eine 20-jährige Citroën-Fahrerin war am späteren Mittwochnachmittag gegen 17.30 Uhr auf der Gaußstraße in Markdorf unterwegs und wollte nach links in die Planckstraße abbiegen. Dabei übersah sie laut Angabe der Polizei eine entgegenkommende 22-jährige Mazda-Fahrerin. Diese versuchte eine Kollision zu verhindern und auszuweichen, kam von der Fahrbahn ab und prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum. Dabei wurde sie leicht verletzt, sie musste vom Rettungsdienst und Notarzt betreut werden. Die Unfallverursacherin blieb unverletzt.

Die Feuerwehr Markdorf war mit 14 Einsatzkräften vor Ort. | Bild: Feuerwehr Markdorf

Die Feuerwehr Markdorf rückte mit dem Rüstzug, bestehend aus Einsatzleitwagen, Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug und dem Rüstwagen aus und war mit 14 Einsatzkräften vor Ort, wie sie mitteilt. Ihre Aufgaben waren das Absichern die Unfallstelle, das Abklemmen die Batterie des beschädigten Wagens, das Sicherstellen des Brandschutzes und das Ausleuchteten die Unfallstelle. An dem nicht mehr fahrbereiten Mazda entstand ein Schaden von rund 8000 Euro.