Natürlich steht‘s auch auf Arabisch da. So steht es jedenfalls zu vermuten. Denn auf Englisch und auf Französisch ist die Aufgabenstellung ebenfalls formuliert – freilich in lateinischen Buchstaben. 24 Köpfe und 33 Höcker hätte Lola bei ihrem Besuch im Zoo gezählt. Illustriert ist alles mit einem Kamel sowie einem Dromedar. Die Frage ist also, wie viele von jeder Art in dem Tierpark leben?

Und das ist erst die erste Aufgabe, mithin eine der leichteren. Späterhin wird‘s erheblich schwerer. Dafür sind die Aufgabenstellungen dann aber auf Deutsch. Ein weiteres Entgegenkommen ist, dass in Gruppen gearbeitet werden durfte. Bei diesem Mathematik-ohne-Grenzen-Wettbewerb, an dem auch die 6d des Gymnasiums am Markdorfer Bildungszentrum vor einigen Wochen teilgenommen hat. Mit einigem Erfolg, wie sich nun herausstellte.

2500 Schüler sind mit dabei

„Als die Schüler vor einigen Tagen ins Ravensburger Spieleland eingeladen wurden, haben wir gar nicht gewusst, was uns erwartet“, berichtet Felicitas, 12. Irgendwann immerhin wurde den Sechstklässlern eröffnet, dass sie ziemlich gut abgeschnitten hatten. Dies als eine unter 102 Klassen mit insgesamt 2500 Schülern aus dem gesamten Tübinger Regierungsbezirk.

Klar war bald, dass die Markdorfer 6d zu den Top drei gehörte, berichtet Beatrice Simonelli, die Mathematiklehrerin der Klasse. Im Spieleland galt es dann noch eine weitere Aufgabe zu lösen. Was den Markdorfern erneut mit Bravour gelang, sodass sie schließlich den ersten Platz belegten. „Noch vor Klassen aus Ulm und aus Tübingen“, wie Roger Brand, Klassenlehrer der 6d und stellvertretender Schulleiter des BZM-Gymnasiums, mit hörbarem Stolz anmerkt.

Knifflige Aufgaben müssen gelöst werden

Susanne Pacher, die Abteilungspräsidentin für Schule und Bildung im Tübinger Regierungspräsidium, die im Spieleland den Pokal, ein Dodekaeder, überreichte, war laut Pressemitteilung ebenfalls begeistert. Über die Bereitschaft der Schüler, jenseits des Unterrichts so knifflige Aufgaben zu lösen wie die mit den Kamelen und Dromedaren.

Hier noch eine Lösungshilfe: Mit der Formel x = 33 – 24 kommt man zum richtigen Ergebnis.