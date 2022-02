von Thomas Kapitel

„Bei uns spürt man überhaupt nichts“, sagt Norbert Klöck, seit 2005 Standesbeamter der Stadt Markdorf. „Am 2.2. haben wir keine Trauung hier, am 22.2. eine einzige, immerhin.“ Das liege wohl auch daran, dass die Termine mitten unter der Woche liegen, auch wenn das Rathaus am Dienstagnachmittags bis 17 Uhr und am Mittwoch bis 18 Uhr geöffnet habe. Auch vor drei Wochen am 21.1.22, immerhin ein Freitag: Null anfragen. „Den Markdorfern scheint es nicht wirklich wichtig zu sein, ob ihr Hochzeitsdatum jetzt eine Schnapszahl hat oder nicht“, resümiert Norbert Klöck.

Norbert Klöck, Standesbeamter in Markdorf ist persönlich kein Freund von Schnapszahl-Daten: „Und wer heiraten möchte, tut das auch so.“ | Bild: Ganter, Toni

„Ich bin da persönlich auch kein Freund davon. Und wer heiraten möchte, tut das auch so“, so Klöck. Da ist die Planung doch viel wichtiger, dass Familie und Freunde Zeit haben, dass es mit der Location, der Band und dem Catering klappt.“ Wenn schon Wunschdatum, dann sei es laut Norbert Klöck ein sehr persönliches: Das Kennenlern-Datum etwa, das sei durchaus beliebt.

Schwarzwald-Baar-Kreis Taa tam ta taa ... Welches Standesamt am 2.2.22 besonders viel zu tun hat und wo eher niemand „Ja“ sagen will Das könnte Sie auch interessieren

Keine Anfragen im Tal der Liebe

Im Deggenhausertal wirbt das Standesamt auf der Homepage mit „Heiraten im Tal der Liebe“ – doch auch hier Fehlanzeige: „Wir haben zu beiden Daten keine Anfragen und das wird wohl auch keine mehr kommen, das wäre auch zu kurzfristig“, sagt Claudia Jegler. An der Jahreszeit liege es nicht einmal, aber wegen Corona seien die Menschen mit der Planung ihrer Hochzeit derzeit etwas zurückhaltender.

„Man weiß halt nicht, was morgen ist“, so Jegler. Wirkt der Slogan mit dem „Tal der Liebe“ auch nach außen? „Wir haben hier nicht den Zuspruch wie etwa die Seegemeinden, was Urlauber anbetrifft, die hier heiraten wollen“, lacht Claudia Jegler. „Ab und zu schon, aber der große Teil ist doch hier vom Tal.“

Eine Hochzeit am 22. Februar in Oberteuringen

„Ja, wir haben eine, tatsächlich“, meldet Larissa Waibel von der Gemeindeverwaltung Oberteuringen. „Am 22. Februar gibt es hier eine Eheschließung. Wir hatte auch noch eine am 2. Februar eingetragen, aber die wurde leider verschoben.“ Dass in Oberteuringen unter der Woche geheiratet wird, komme sowieso selten vor: „Wir sind ja ein eher kleines Standesamt.“ Freitage würden als Hochzeitstermin mit Abstand am meisten angefragt.

Wie Larissa Waibel von der Gemeindeverwaltung Oberteuringen berichtet, gibt es am 22. Februar eine Eheschließung. | Bild: Claudia Wörner

Mai bleibt der beliebteste Hochzeitsmonat

In Kluftern ist schon mehr los: Dort gibt es am 2.2. eine Hochzeit und am 22.2. sogar drei, teilt die Pressestelle der Stadt Friedrichshafen mit. Allgemein, so hört man, seien die Wintermonate bei Hochzeiten eher schwach, der Mai dagegen der beliebteste Hochzeitsmonat. Fazit: In ländlichen Gegenden sieht man den Hochzeitstermin offenbar eher pragmatisch. In den größeren Städten der Region sieht es anders aus. Etwa in Ravensburg, wo drei (2.2.) und sechs (22.2.) Paare die leicht zu merkenden Daten nutzen, in Friedrichshafen gesamt am 2.2. zwei und am 22.2. sogar sieben.