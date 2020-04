Ein 22-Jähriger ist am Montagnachmittag in der Schillerstraße auf einer Baustelle von einem Dach gestürzt. Als der Kranführer eine Sparre anlieferte, wurde diese von einer Böe erfasst und stieß den 22-Jährigen, der sich mit einem weiteren Arbeiter unterhielt, von der Pfette. Das teilt die Polizei mit. Der junge Mann der zum Unfallzeitpunkt ungesichert auf dem Dach stand und keinen Helm trug, stürzte rund vier Meter in die Tiefe und schlug auf einem Betonboden auf.

Mit der Schleifkorbtrage wurde das Unfallopfer mithilfe des vorhandenen Baukrans nach unten auf den Boden transportiert, von wo er dann in den Rettungswagen verbracht wurde. Der junge Mann wurde an Armen und Beinen verletzt und in eine Klinik eingeliefert.

Die Freiwillige Feuerwehr Markdorf war mit dem Kommandowagen, dem Einsatzleitwagen, dem Hilfeleistungslöschfahrzeug und der Drehleiter für 40 Minuten im Einsatz.

.