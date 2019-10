Das Gewerbegebiet Riedwiesen gestaltet am Samstag, 12. Oktober, den Tag der Wirtschaft. Insgesamt 22 Unternehmen öffnen von 11 bis 18 Uhr ihre Türen, bieten Rundgänge an und zeigen, was am Standort Markdorf geleistet wird.

Die Besucher erhalten die Gelegenheit, einen Blick hinter die Kulissen zu werfen und sich die Produktions- und Prozessabläufe in den Firmen aus der Nähe anzusehen. „Es lohnt sich den gesamten Samstag einzuplanen, denn sonst sieht, hört und schmeckt man nicht alles“, sagt Lucie Fieber, Geschäftsführerin von Markdorf Marketing.

Markdorf Vorbereitungen für Tag der Wirtschaft sind in vollem Gange Das könnte Sie auch interessieren

Für jeden Besucher ist laut Fieber etwas dabei: für Fahrzeugliebhaber haben die drei Autohäuser Wildi, Messmer und Sehner ihre Tore geöffnet. Rund um die Themen Bauen, Handwerk, Büro, Dienstleistungen, Haustechnik, Türen und Fenster, intelligente Schließsysteme und Solaranlagen wird es ein vielfältiges Informations- und Beratungsangebot geben.

Beteiligte freuen sich auf viele Besucher

Zu den Unternehmen zählen beispielsweise Eftec Engineering, Continental, Sauter Baustoffe, SAP, Intimus, BorgWarner, Koners Bauelemente, TGA Bodensee/Hauswerkstatt, Schaudt, Losch Haustechnik und Mc Donalds. „Alle Beteiligten freuen sich auf viele Gäste, den Austausch und einen schönen gemeinsamen Erlebnistag“, sagt Fieber, die mit mehreren tausend Besuchern rechnet.

Die Rockband „Colour the Sky“ aus Thüringen spielt auf der Musikbühne bei Continental. | Bild: Veranstalter

Für Susanne Barth vom Autohaus Wildi ist der Tag der Wirtschaft die Chance, zu zeigen, wie „hervorragend unser komplettes Team für die Zukunft aufgestellt ist“. Die Firma möchte sich an diesem Tag auch als potenzieller Arbeitgeber präsentieren und mit Jobsuchenden und Jugendlichen ins Gespräch kommen.

Bürgermeister Georg Riedmann über den Tag der Wirtschaft Warum braucht die Stadt Markdorf einen Tag der Wirtschaft? Der Tag der Wirtschaft dient zur Image- und Markenbildung und bietet eine Präsentationsplattform für unsere Betriebe. Die Darstellung der Leistungskraft ist die wichtigste Säule im Standortmarketing, denn ohne unsere vitalen Wirtschaftsbetriebe hätte sich die Stadt nicht so erfolgreich in allen Bereichen entwickeln können. Was bedeutet der Tag der Wirtschaft für die Stadt? Der Tag der Wirtschaft ist ein Festtag für unsere Gewerbegebiete, jedes Mal mit einem anderen örtlichen Schwerpunkt. Es ist ein Tag der offenen Tür, um Betriebe, Produkte, Dienstleistungen und natürlich auch die Mitarbeiter vor Ort kennenzulernen. Dies ermöglicht die erste Kontaktaufnahme von interessierten Jugendlichen aber auch Fachkräften, die sich auf dem regionalen Arbeits- und Ausbildungsmarkt umschauen. Der Tag der Wirtschaft ist ein wichtiges Instrument, um die Einheit von Wohnen, Lernen und Arbeiten in einer erfolgreichen Kleinstadt zu demonstrieren. Welche Rolle nimmt das Gewerbegebiet Riedwiesen in Markdorf ein? Unsere Gewerbegebiete sind alle gleichwertig und nur zu anderen Zeiten entstanden. Allen gemeinsam ist, dass die Gewerbegebiete optisch sehr gepflegt und ansprechend wirken. Auf diesen Flächen konnten und können sich die Markdorfer Gewerbetreibenden weiter entwickeln. Wir können stolz sein auf die Leistungs- und Innovationskraft der Betriebe und auch auf ihr soziales Engagement. Sie sind es, die unsere Vereine und das Gemeinwohl unterstützen und fördern. Was zeichnet dieses Gewerbegebiet aus? Flächenmäßig ist es das größte Gewerbegebiet und zeigt eine gute Mischung aus Handwerks- und Dienstleistungsunternehmen, Autohäusern, Lebensmittel- und Getränkemarkt sowie produzierendes Gewerbe und Systemgastronomie. Genauso vielseitig sind auch die Arbeitsplatzangebote aus diesem Bereich.

Ähnlich sieht es Markus Bettinger von der TGA Bodensee/Hauswerkstatt. Zwar liegt das Unternehmen nicht in Riedwiesen, sondern in Negelsee, doch dank einer Kooperation mit Koners ist die Teilnahme möglich. „Wir möchten unseren Namen weiter nach vorne bringen und dafür bieten sich solche Aktionstage an“, sagt Teamleiter Bettinger.

Tag der Wirtschaft alle zwei Jahre

Da der Tag der Wirtschaft nur alle zwei Jahre stattfindet und sich die drei Gewerbegebiete Riedwiesen, Negelsee und Schießstattäcker abwechseln, öffnen die Firmen in dem jeweiligen Gebiet nur alle sechs Jahre gemeinsam ihre Türen. „Durch diese lange Zeitspanne haben wir alleine bei den Jugendlichen immer wieder eine neue Zielgruppe“, sagt Stefan Koners.

Markdorf Großes Interesse am Tag der Wirtschaft in Markdorf Das könnte Sie auch interessieren

Neben den Betriebsbesichtigungen wird der Tag mit Livemusik, Kinderprogramm, Zirkusshow und verschiedenen Parcours mit Pedelecs, Segways, Rollstühlen oder zum Thema Nachhaltigkeit unterhaltsam gestaltet. Bei SAP wird ein Roboter vorgestellt, der Gemüse selbstständig sehen und ernten kann. „Für uns ist der Tag eine tolle Plattform. Wir zeigen, was unsere Nachhaltigkeitsziele hier am Standort sind“, so Sabine Voss von SAP. Kollegen haben sich zu einer Betriebsband „MAKUnited“ zusammengetan und treten beim Tag der Wirtschaft auf.

Die Zirkusakademie aus Friedrichshafen beendet den Tag der Wirtschaft mit eine Feuershow bei Intimus. | Bild: Veranstalter

Shuttlebus und Parkmöglichkeiten

Wie bei den vorangegangenen Aktionstagen wird es auch dieses Mal einen Bus-Shuttle geben. Ein in 22 Karat vergoldeter Bus fährt in einem Rundkurs regelmäßig die Firmen an. Die Parkmöglichkeiten sind ausgeschildert. Es kann unter anderem auf den Parkplätzen der Firmen Weber Automotive, Knoblauch, Schobloch und Kendrion geparkt werden. Außerdem stehen in der Keltenschanze Parkplätze zur Verfügung.