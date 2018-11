von Andreas Lang

Man hört sie nahezu täglich, die Signalhörner von Rettungsfahrzeuge. Aber wer sitzt in den Fahrzeugen und welche Arbeit steckt hinter den Einsätzen? Es scheint selbstverständlich, dass es Frauen und Männer im Ehrenamt gibt, die sich täglich darum kümmern, dass der Not- und Rettungsdienst gesichert ist. Wurde die Feuerwehr einst für das Löschen von Bränden gegründet, so sind dies schon längst nicht mehr die meisten Notfälle, zu denen die Feuerwehrleute gerufen werden. Technische Hilfeleistungen, Einsätze bei Unfällen oder Hochwasser, die Rettung von Tieren und anderes mehr bestimmen heute den Alltag der Feuerwehren.

Wehrleute in ständiger Aus- und Weiterbildung

Bei einer Truppführer-Prüfung bei der Markdorfer Feuerwehr wurde deutlich, was hinter den Kulissen vor sich geht. Die Wehrleute sind in ständiger Aus- und Weiterbildung, sei es durch Lehrgänge, Mannschaftsproben oder Feuerwehrübungen. Die Mitglieder bringen Interesse an Technik mit und den Willen, Menschen in Not zu helfen. Wenn die Wehrleute ausrücken, wissen sie meist nicht, was sie an ihrem Einsatzort erwartet. Hier müssen sie überlegt, schnell und strukturiert handeln. Jeder Einsatz ist anders und stellt die Feuerwehrangehörigen vor neuen Herausforderungen. Bis man ein einsatzfähiger Feuerwehrmann ist, muss man viel üben und lernen.

Zum Einstieg 200 Stunden Grundausbildung

Ausbildungsleiter Herbert Stehle gab einen Einblick in die Ausbildung und Führungsorganisation der Feuerwehr. In die Jugendfeuerwehr kann man bereits mit acht Jahren eintreten. Wer die Ausbildung zum aktiven Feuerwehrmann absolvieren will, muss mindestens 17 Jahre alt sein und darf frühestens mit dem vollendeten 18. Lebensjahr bei der Markdorfer Feuerwehr zum Einsatz ausrücken. Zu der Ausbildung zum Truppmann gehört eine zweijährige Grundausbildung mit 200 Stunden theoretischen und praktischen Übungen, hinzu kommen weitere 35 Stunden für den Truppführer-Lehrgang. Am jüngsten Truppführer-Lehrgang nahmen 22 Wehrleuten teil und erhielten 35 Unterrichtseinheiten in Theorie und Praxis.

Prüfung in Theorie und Praxis

Auch der richtige Ablauf eines Einsatzes mit Löschschaum will geübt sein. | Bild: Feuerwehr Markdorf

Dabei ging es unter anderem um Rechtsgrundlagen, Gefahren am Einsatzort, Fahrzeugkunde, technische Hilfeleistung und Löscheinsätze. Die Prüfung gliederte sich in einen theoretischen Teil, bei dem zahlreiche Fragen richtig beantwortet werden mussten, und einen praktischen Teil. Hier musste ein Löschangriff aufgebaut werden. Die 22 Feuerwehrangehörigen, die zur Prüfung antraten, kamen aus sechs Gemeindefeuerwehren und einer Werkfeuerwehr: von Bermatingen, Daisendorf, Deggenhausertal, Heiligenberg, Immenstaad, Markdorf und Airbus. Ausbildungsleiter Herbert Stehle erklärte: "Der Truppführer-Lehrgang ist das Sprungbrett oder der Schlüssel für alle Führungslehrgänge bei der Feuerwehr."

Vom Übungsturm der Feuerwehr wurden mit der Steckleiter Menschen gerettet. | Bild: Feuerwehr Markdorf

Damit im Einsatz alles rund laufe, sei die Führungsorganisation ganz klar geregelt. Im Ernstfall ist der Feuerwehrkommandant oder der Zugführer in der Einsatzleitung tätig, erklärte Stehle. Seien beide vor Ort, übernehme der Kommandant die Einsatzleitung. Eine Führungsorganisation sei erforderlich, da niemand in der Lage sei, sich mit einer unbegrenzten Anzahl von Personen auseinanderzusetzen und deren Probleme zu lösen. In der stressigen Situation eines Feuerwehreinsatzes sei diese Leistungsgrenze noch weiter runtergesetzt. Sie liege dann irgendwo zwischen zwei und drei, in den Ausnahmenfällen auch bei vier bis fünf Ansprechpartnern.

Ein Einsatzleiter ist für zwei bis maximal fünf Einsatzabschnitte zuständig, ein Zugführer hat zwei bis drei Gruppen mit je sechs bis acht Wehrleuten unter sich. Eine Einsatzgruppe besteht aus mindestens sechs Personen. Dem Gruppenführer unterstehen drei Trupps mit jeweils zwei bis drei Aktiven. Der Truppführer hat ein bis zwei Truppmänner bei sich.

So wird bei einem Hausbrand beispielsweise ein Außen- und ein Innenangriff gestartet, der vom Zugführer strategisch aufgebaut wird. Der Gruppenführer bringt Schlauchtrupp, Wassertrupp- und Angriffstrupp in Stellung. Zu den Aufgaben des Truppführers gehört es, den Einsatzauftrag zu erfüllen sowie für die Sicherheit der Kameraden zu sorgen.

Die Ausbilder freuen sich mit den Wehrleuten, die die Truppführer-Prüfung bestanden haben. Insgesamt nahmen 22 Wehrleute aus sechs Gemeindefeuerwehren und einer Werksfeuerwehr teil. | Bild: Andreas Lang

Kameradschaft steht ganz oben auf der Liste

Luca Pomino war mit seinen 19 Jahren der jüngste Teilnehmer. | Bild: Andreas Lang

Der Jüngste, Luca Pomino, 19 Jahre alt: "Ich bin mit neun Jahren in die Jugendfeuerwehr eingetreten und bin stolz, jetzt ein aktiver Feuerwehrmann zu sein. Die Kameradschaft ist hier unschlagbar, hier kann man sich im Einsatz auf jeden verlassen. Angst habe ich keine, wenn ich zum Einsatz raus muss. Ich mache bei der Johanniter-Unfall-Hilfe eine Ausbildung zum Notfallhelfer und bin es daher gewohnt, mich auf immer neue Situationen einzustellen."

Der 47-jährige Quereinsteiger Norbert Sander war der Älteste im Teilnehmerfeld. | Bild: Andreas Lang

Der Älteste, Norbert Sander, 47 Jahre, Quereinsteiger: "Ich wollte mich für etwas engagieren, wo ich anderen Menschen helfen kann, und bin so auf einen Schnuppertag bei der Feuerwehr Markdorf gestoßen. Es hat mir sehr gefallen, darum bin ich gleich geblieben. Bei den Einsätzen fährt die Angst schon immer mit. Aber dadurch, dass ich mich im Ernstfall auf meine Kameraden verlassen kann, fällt es mir nicht schwer, die Ruhe zu bewahren. Zudem verschaffen die vielen Übungen eine gewisse Souveränität, die einem etwas Sicherheit gibt."

Die einzige Frau unter 22 Teilnehmern: die 24-jährige Studentin Luise Baumert. | Bild: Andreas Lang

Die einzige Frau, Luise Baumert, 24 Jahre, Studentin für Luft- und Raumfahrt: "Ich komme vom Niederrhein und bin durch einen Freund zur Feuerwehr bekommen. Die Übungen und Einsätze sind teilweise anstrengend, aber ich finde es gut, dass Frauen keinen Sonderstatus haben und genauso ihr Ding machen müssen wie ein Mann. Ich habe keine Angst, ich würde es Respekt nennen, wenn ich zum Einsatz raus muss. Die Vielfalt der Aufgaben bei der Feuerwehr ist sehr reizvoll und die Kameradschaft ist einfach super."

Herbert Stehle ist Ausbildungsleiter bei der Feuerwehr.

Der Ausbildungsleiter, Herbert Stehle: "Wir stecken viel Zeit und Energie in die Ausbildung der Wehrleute, weil diese am Ende eine große Verantwortung tragen. Man muss sich im Ernstfall aufeinander verlassen können und das gelernte souverän abrufen. Die Wehrleute sind mit einem sehr großen Engagement dabei, die Wehr gibt ihnen auch viel zurück. Sei es die Kameradschaft, der Umgang mit modernster Technik und das gute Gefühl, Menschen in Not helfen zu können."

