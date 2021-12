Simone de Beauvoir – ah ja! „Das andere Geschlecht“, Existenzialismus, was war das doch gleich? Irgendwas mit schwarzen Rollkragenpullovern, Absinth und starken Zigaretten – Feminismus und Jean-Paul Sartre. All das ist lange her. Kornelia Schaub hat manches gelesen, von Sartre, von Beauvoir – so wie ihre gesamte Generation.

Vor Kurzem entdeckte sie ein „neues“ Buch von Simone de Beauvoir. „Die Unzertrennlichen“ heißt es. „Wahnsinnig gut geschrieben“, sei dieser autobiografische Roman aus den 1950er-Jahren. Er erzählt über die Freundschaft zweier Frauen, schaut zurück in die 20er und ihre erdrückenden Zwänge im Bürgertum. Für Kornelia Schaub werden hier „Ur-Szenen“ erzählt, die wichtige Anhaltspunkte zur besseren Orientierung liefern – auch für die derzeitige Geschlechter-Diskussion.

Suche nach einem Frauenmörder im St. Pauli der 20er-Jahre

Seit Volker Kutscher und seinen Gereon-Rath-Krimis aus dem Berlin der durchaus ungoldenen 20er-Jahre beziehungsweise aus der „Babylon Berlin“-Fernsehserie wissen wir Bescheid: Wie schwer es weibliche Kriminalistinnen dereinst hatten in der reinen Männer-Domäne Polizei. Was sich der fast allsonntäglich mit Mattscheiben-Ermittlerinnen auf Verbrecherjagd gehenden Tatort-Zuschauer heute jedoch kaum noch vorstellen kann.

Bibliothekarin Suncica Rabic rät zu „Die stumme Tänzerin“ von Helga Glaesener. | Bild: Jörg Büsche

Bibliothekarin Suncica Rabic‘ Buch-Tipp führt auch in die 20er, doch nicht an die Spree, sondern an die Alster. „Die stumme Tänzerin“ heißt der Kriminalroman von Helga Glaesener. Gefahndet wird nach einem Frauenmörder, die Kulisse: St. Pauli. Klingt reißerisch, ist aber vor allem packend, betont die Bibliothekarin.

Der Zauberer: Über das Leben Thomas Manns

Und noch einmal Geschlecht und Identität und Familie und Gesellschaft, aber auch Politik und obendrauf auch noch Literatur: „Der Zauberer“ heißt das Buch, das Beatrix Unterricker empfiehlt. Treffender sollte es Werk heißen. Denn der irische Autor Colm Tóibín hat einen Roman über das Leben Thomas Manns geschrieben.

Bibliothekarin Beatrix Unterricker rät zum „Zauberer“ von Colm Tóibín. | Bild: Jörg Büsche

Einen Roman, der sogar die leseerfahrene Bibliothekarin beeindruckt hat, sogar sehr. Ein Familienroman sei es, beinah wie die Buddenbrooks, sagt sie. Nur dass Tóibíns Buch offener sei, etwa wenn er über Manns Homosexualität schreibt.

Mit 57 schwanger in New York

57 und schwanger. Was für eine Herausforderung. Sie wird riesig, führt man sich den Hintergrund vor Augen. Surie Eckstein, die werdende Mutter und Protagonistin des Romans „Eine ganze Welt“, lebt in Brooklyn, ist Haupt einer jüdischen Großfamilie – noch dazu einer chassidischen, einer ultraorthodoxen. Am spannendsten findet Bibliothekarin Steffi Miller an dem Roman der US-Autorin Goldie Goldbloom, wie sich Surie Eckstein aus den Fesseln des „Was-sollen-die-Leute-denn-denken?“ befreit. Abgesehen von den Einblicken in eine uns so fremde Welt.

Hörtipp statt Lektüretipp: „30“ von Adele

Ihre Kollegin Heike Fischer hingegen rät zum Hinhören. Und das nicht bei einem gut vorgelesenen Roman oder Sachbuch. Sie empfiehlt die neue CD von Adele. Die britische Sängerin erzähle darauf von einem Neuanfang, dies natürlich in musikalischer Form.

Bibliothekarin Heike Fischer empfiehlt das neue Album von Adele. | Bild: Jörg Büsche

Nach ihrer Scheidung habe Adele einen ganz neuen Ausdruck gefunden, findet Heike Fischer. Beim Zuhören würden deswegen nicht nur Fans eine Überraschung erleben, verspricht die Bibliothekarin.