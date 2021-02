20 Jahre Tafel – und der Blick in die Zukunft stimme ihn eher betrüblich, erklärt Leiter Günther Wieth. Er rechnet mit neuen Kunden. „Wenn wir in eine Rezession geraten – und die Leute dann nach einem Jahr von Hartz IV leben müssen, werden viele zu uns kommen.“ Grund zum Feiern seien die 20 Jahre Tafel also nicht. Eine Einladung an die Markdorfer, sich den Tafelladen anzuschauen, werde es coronabedingt keine geben. Allenfalls einen Stehempfang in kleinem Kreis, um neueste Entwicklungen mitzuteilen.

Eine neue Entwicklung ist der neue Kleintransporter auf den erfahrungsgemäß drei Jahre, 30 000 Kilometer und unendlich viel Dankbarkeit warten. Leiter Günther Wieth nahm nun die Fahrzeugschlüssel in Empfang. Im Drei-Jahres-Rhythums tauscht die Tafel ihre Leasing-Wagen aus. „Das ist für uns am wirtschaftlichsten so“, erläutert Wieth.

Die Entwicklung der Markdorfer Tafel Entstanden ist die Tafel im Umfeld des Vereins „Zukunftswerkstatt“, der im Dezember 1993 gegründet worden ist. Dies mit dem Ziel, für eine nachhaltigere Industriegesellschaft zu arbeiten. Erste Projekte der Zukunftswerkstatt waren ein Arbeitslosen-Café, eine Reparaturwerkstatt und eine Solarwerkstatt. Nach Anfängen in der Mittleren Kaplanei zog man in den Hinterhof des Gasthauses „Rebstock“. Nach Schließung der Reparaturwerkstatt im März 1999 folgte eine Phase der Neuorientierung des Vereins. Der Impuls zur „Tafel“ kam im Jahr 2000. Ein Sozialhilfeempfänger aus Markdorf hatte über Verwandte vom Tafelkonzept erfahren. Der Zukunftswerkstatt-Vorstand überprüfte seine Anregung und griff sie schließlich auf. Den Abgabetermin für gespendete Lebensmittel an Bedürftige legte man auf den Donnerstag, dem Markttag. Regelmäßig ausgegeben wurde seit Juni 2021 im Carport des „Hauses im Weinberg“, dem Gemeindehaus der evangelischen Kirchengemeinde. Die Markdorfer Tafel ist die Nummer 76 im „Bundesverband der Tafeln“, dem mittlerweile über 900 Tafeln angehören. Derzeit hat die inzwischen in den Stadtgraben umgezogene Tafel etwas über 100 Kunden. Eine Zahl, die mit dem Faktor drei zu multiplizieren ist, da die Tafelausweise für Familien ausgestellt werden.

Markdorfer Team ist in der gesamte Region unterwegs

Im Einsatz ist der Kühlwagen mit einer Tonne Ladevermögen zwischen Salem, Oberteuringen und Fischbach, selbstredend auch in Markdorf, wo die Fahrer im Wochentakt die Lebensmittelmärkte und Discounter ansteuern. Um dort einzuladen, was von deren Mitarbeitern an Waren bereitgestellt wurde. An Milchprodukten, an Brot, Gemüse oder Fleischwaren, die das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht haben. „Und alle 14 Tage geht es nach Singen„, so erklärt der Tafel-Chef. Denn dort unterhält der Tafel-Verband sein Regionallager, in dem sich vor allem Überschüsse aus der industrieller Lebensmittelverarbeitung finden. Neben dem nun neuen Kleintransporter sind die Tafel-Fahrer noch mit einem weiteren, einem kleineren Fahrzeug unterwegs. „Wir brauchen schon zwei Wagen“, so Günther Wieth, „auch für den Fall, das mal ein Fahrzeug ausfällt.“

Ein Bild mit Albert Weber aus der Vor-Coronazeit. Er gehört zum festen Stamm der ehrenamtlichen Mitarbeitern der Tafel – und er fährt regelmäßig die Transportfahrzeuge. | Bild: Jörg Büsche

Wachsende Bereitschaft für ehrenamtliche Mitarbeit

„Fuchzig Persone insgesamt“, so dichtete die Tettnanger Muntartpoetin Ingrid Koch zum zehnjährigen Tafel-Jubiläum, „bewältiget im Ehreamt / immer denn so im Wochetakt / den Organisations-Kraftakt“. Das war im Juli 2011. Ein Jahrzehnt später hat sich die Zahl der bei der Lebensmittelverteilung Engagierten erhöht – auf 75 Ehrenamtliche. Und laut Tafelleiter Wieth lässt sich eine weiter wachsende Bereitschaft zur Mitarbeit beobachten. Er vermutet, „dass das auch mit der Corona-Pandemie zusammenhängt. Zum einen, weil in der Krise die Notwendigkeit zum sozialen Zusammenhalt bewusster geworden sei. Zum anderen, weil Homeoffice manchem mehr zeitlichen Spielraum schaffe.

Jugendarbeit der Tafel interessiert Berliner Dachverband

„Andererseits haben wir in diesen Monaten aber keine Schülerprojekte mehr“, berichtet Wieth. Weder kommen die Jugendlichen aus dem Bildungszentrum, um Einblicke in den Tafelbetrieb zu gewinnen, noch klopfen die Kirchen an, um ihre Firmlinge oder Konfirmanden in den Tafelladen zu schicken. Damit sie dort erleben, wie tätige Hilfe bei Notsituationen funktioniert. Diese Jugendarbeit habe sich mittlerweile schon bis nach Berlin herumgesprochen. Der dort ansässige Tafel-Dachverband, der sich gezielt um die Ansprache von jungen Menschen kümmert – er hat angeklingelt in Markdorf, um sich von Tafelleiter Wieth die Markdorfer Projekte erläutern zu lassen.

Tafelmitarbeiter Wolf Martin (im Hintergrund) konnte immer wieder Jugendliche vom Bildungszentrum für Sozialpraktika in der Tafel gewinnen. Doch die müssen derzeit ausfallen. | Bild: BUESCHE,JOERG

Dazu zählen freilich auch die Anstrengungen der „Zukunftswerkstatt“, des Vereins, die die hiesige Tafel trägt. „Wir arbeiten ganz eng mit der Schulsozialarbeit zusammen“, erklärt Günther Wieth. Er führt den Vorsitz der Zukunftswerkstatt, die sich den Satz „Kinder brauchen eine Zukunft – Kinder sind unsere Zukunft“ auf die Fahne geschrieben hat. Durch gezielte Sprachförderung, durch spezielle Sozialtrainings, aber auch durchs Fördern von Technik- und Naturwissenschaftsverständnis von Grundschülern kümmere sich der Verein um mehr schulisch Chancengleichheit. „Leider haben wir im Moment niemanden für den Naturwissenschafts- und Technik-Bereich“ bedauert Wieth. Seine Hoffnung will er aber nicht aufgeben, dass sich demnächst wieder jemand findet, der Grundschülern die Wunderwelt der Technik nahebringt.