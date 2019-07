Keine Frage, die Gruppe hat Gespür. Als Status Quo, die britische Kultband, am Sonntagabend zum Finale des Markdorfer Open-Air-Festivals auf dem Marktplatz auftrat, schien sie intuitiv zu erfassen, was das gut 1800-köpfige Publikum wünscht. Songs, Sound und Lead-Sänger Francis Rossis launige Kommentare begeisterten – zunehmend.

Die Band sorgte bei den Fans für ausgelassene Stimmung.

Und die Veranstalter, insbesondere Jens Neumann und Dieter Bös vom Kulturteam Markdorf, dürfen sich mit Fug auf die Schulter klopfen. Haben sie mit der britischen Band doch einen veritablen Coup gelandet. Für eingefleischte Status-Quo-Anhänger aus der Republik und den Nachbarländern war die Anreise ein Muss.



„Weil sie in den 70ern eine der geilsten Gruppen waren“, erklärte ein hoch aufgeschossener Herr mit Zylinder, runder Sonnenbrille und Tattoo am Hals das Phänomen. Er war aus Kluftern zum Konzert gekommen.

Großeltern feiern gemeinsam mit Enkeln

Zeitzeugen standen viele auf dem Marktplatz. Menschen, die in ihrer Jugend allmählich ermattenden Feten-Gästen durchs Auflegen einer Status-Quo-LP neue Lebenskraft vermittelt haben. Menschen in würdigen Positionen. Aber auch Menschen, denen widriges Geschick tiefe Spuren ins Gesicht gegraben hat. Geeint wurden sie alle durch ihre Haare: lang, offen oder als Pferdeschwanz gefasst – helles Grau dominierte. Doch nicht bei allen, denn auch die Jugend war vertreten. Es war ein Konzert, bei dem der Großvater seine Enkelin mitnehmen konnte, bei dem sich tatsächlich alle Generationen trafen.

Spektakulär war auch die Bühnenshow beim Status-Quo-Konzert.

Was man von der Musik der Vorgruppe nicht so sicher sagen kann: Velvet Two Stripes, eine junge Gruppe aus der Schweiz. Als spontan, als wild und als „recht laut“, wird sie vom St. Galler Tagblatt bezeichnet. Wobei dem Setzer das durchaus treffende „recht rau“ wohl nicht mehr in die Zeile gepasst hat. Nachgerade ruppig tönte die Band. Furioses Schlagzeug, grollender Bass, dazu Sophie Diggelmanns elaboriertes Röhren. Und all das mit Hochdruck und rasender Geschwindigkeit. Unwillkürlich spähte man nach Ankerseilen, die dem Bühnenaufbau Halt geben könnten.

Von der Schüler- zur Kultband

Und dann waren sie da: kein Dauergetöse mehr wie bei Velvet Two Stripes, allenfalls rares Tosen, stattdessen solides Orgeln. Jenes unverwechselbare Anschwellen, Abschwellen, Pulsen, Arbeiten, das die Fans von Status Quo so sehr lieben.



Das schon seit Jahrzehnten. Allerspätestens zu Beginn der 1970er hat die Gruppe zu ihrem typischen Sound gefunden: dem sogenannten Boogie-Rock. Aus der einstigen Schülerband war unterdessen eine sichere Formation geworden – mit noch sichererem Gespür für die eigene Nische. Was Status Quo Ende der 80er Jahre in die Lage versetzte, in Großbritannien die Rolling Stones auf Platz zwei zu verweisen.

Fans seit ihrer Jugend: Reinhold Haaga, 60, Metzgermeister aus Balingen und sein Markdorfer Kollege Georg Seitz, 65.

Band schafft Verbindung zum Publikum

Offenbar besitzen sie nicht nur Gespür für die richtige Nische. Sie zeigen es auch fürs Atmosphärische. Die Zuschauer auf der Dachterrasse vis à vis am Ende des Platzes entdeckte Francis Rossi sofort, erkundigte sich nach ihrem Wohlbefinden, hielt den Kontakt während des gesamten Konzerts. Auf Eisenbahn-Tiefladern, auf Flugzeugträgern, in Gefängnissen, in Moskau, im australischen Outback, fast überall ist Status Quo schon aufgetreten und nun auch in Markdorf. Den Ton trafen sie sofort. Sie plauderten drauflos – als kämen sie aus dem nächsten Weiler und wohnten nicht längst in den mythischen Gefilden der Rock-Geschichte.

Eine Open-Air-Show, die auch die Nachbarn begeisterte.

Wer mag da seinen Ohren trauen? „Rockin All Over The World“, „In The Army Now“, „What Ever You Want“. Wozu die reifen Herren dort droben auf der Bühne mal mit feiner Selbstironie tanzten, mal mit jugendlichem Ingrimm, mal mit jungenhaftem Charme posierten. Während sich auf dem Marktplatz manches Paar in den Armen lag wie auf der ersten Klassenfete und reife Senioren zur Luftgitarre griffen.

Francis Rossi und John „Rhino" Edwards ergänzen sich noch immer aufs Beste.

Begeisterung hält auch nach dem Konzert an

Die Mischung hat‘s gemacht. Die alten Songs, die alte Beschwingtheit – dazu Bedächtigeres, Leiseres im Wechsel. Wilde Stakkati neben melancholischem Blues, neben fidelem Folk. Wen sollte das kalt lassen? Offensichtlich verblieb das Publikum in seiner anfänglichen Euphorie. Ja, die Begeisterung wuchs noch weiter. Bis zum Schluss. Als die Sticks in die Menge flogen. Als der Applaus abebbte. Als die Zugabe-Rufe verhallten, während die Bühnenarbeiter den Abbau begannen.