In der Stadtgalerie sind aktuell die Arbeiten von 18 Markdorfer Künstlern zu sehen. Aquarelle, Gemälde, die allesamt dasselbe Thema haben: „Heimat“. „Darauf haben wir uns schon im Frühjahr geeinigt, erklärte Erika Streif, Sprecherin des Künstlerkreises. Heimatliches war am Vernissage-Abend übrigens nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören. Denn der Abend wurde musikalisch von Hubert Heigle und Manfred Kuks umrahmt: den beiden „Gehrenbergspatzen“.

In diesem Jahr feiert der Markdorfer Künstlerkreis sein 25-jähriges Bestehen. Eine großformatig Fotomontage im Zwischengeschoss der Stadtgalerie erinnert daran. Sie zeigt sämtliche Ausstellungsplakate seither. Jene aus den Jahren, als der Kreis seine Bilder noch in den Fluren des Rathauses aufgehängt hat. Ebenso jene, die zu den Herbstausstellungen in der 2006 neu eröffneten Stadtgalerie einluden. Und Erika Streif ließ es sich angelegen sein, all jenen Künstlern zu danken, die in den letzten 25 Jahren den Kreis vorangebracht haben. Dankesworte sprach indes auch Bürgermeister Georg Riedmann. Er richtete sie direkt an Erika Streif – für ihr großes Engagement, ohne das der Künstlerkreis kaum so lange hätte bestehen können. Seinen Dank wendete Riedmann zudem an den gesamten Künstlerkreis. Der Bürgermeister ging auf die bereichernde Wirkung der in den zurückliegenden 25 Ausstellungen gezeigten Arbeiten ein. Mit ihrer Kunst brächten sich die Ausstellenden in die Stadtgesellschaft ein. Außer ihrer künstlerischen Technik zeigten sie ihre Empfindungen. Und das zähle als klare Positionierung.

Wie vielfältig diese Positionierungen sind, lässt sich noch bis zum 17. Dezember in der Stadtgalerie betrachten. Zu sehen ist die Heimat der Markdofer Künstler in ihrer Schönheit, aber auch in ihrer Brüchigkeit. Etliche Bilder befassen sich mit dem Los derer, die Haus und Halt verloren haben. Wie in jedem Jahr veranstalten die Markdorfer Künstler wieder ein Bilder-Rätsel, bei dem es eines der Gemälde zu gewinnen gibt.